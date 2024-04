Zsigmond Barna Pál: Meg kell védenünk magunkat

Tavaly a brüsszeli elit az unió történelmének eddigi legnagyobb sikertelenségét érte el. Versenyképtelenné váltunk, és egy háborúba is belesodródtunk. Az Európai Uniónak nem sikerült a biztonságot helyreállítania a kontinensen, hiszen az EU a háború mellett áll. Ha nem teszünk valamit, akkor az európai gazdákat is tönkreteszik. Emellett fel kell lépnünk az illegális migráció ellen, meg kell védenünk a külső határainkat és a schengeni rendszert is