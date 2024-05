Az Egyesült Államok nem változtat Izrael-politikáján

John Kirby újságírók előtt hangsúlyozta, hogy Izrael a Rafahban zajló katonai akciójával egyelőre nem lépte át azt a „vörös vonalat", ami fegyverszállítások leállításához vezethet, utalt Kirby Joe Biden elnök szavaira. Az amerikai adminisztráció többször hangoztatta, hogy nem támogat átfogó hadműveletet a sűrűn lakott dél-gázai városban, ahol menekültek tömegei zsúfolódtak össze.

A Hamász magas rangú vezetői ellen végrehajtott, de számos civil áldozatot is követelő izraeli katonai csapással kapcsolatban a fehér házi illetékes azt mondta, hogy az emberi élet elvesztése szívszorító és szörnyű, valamint közölte, hogy a katonai akció körülményeiről folyó izraeli vizsgálatot az amerikai fél nyomon követi.

Matthew Miller, a külügyminisztérium szóvivője kedden, szintén újságírók előtt azt hangoztatta, hogy az izraeli haderő egy hete Rafáh városában zajló műveletének nagyságrendje nagyon különbözik az egyéb gázai városokban korábban végrehajtott izraeli katonai akciókétól.

Amerikai tisztségviselők kedden arról is beszámoltak, hogy átmenetileg felfüggeszteni kényszerültek az Egyesült Államok hadserege által létesített, a Gázai övezet partjainál két hete átadott, ideiglenes kikötői móló működését.

A közlés szerint a vízen úszó létesítmény darabjai elváltak egymástól a heves hullámzás miatt, így az egy ideig nem lesz használható segélyek eljuttatására a rászoruló palesztin lakosság számára. Hogy mennyi ideig tart majd a helyreállítás, azt nem közölték.

Az úszó mólót rögzítését segítő bárkák közül négy, a keddi bejelentés szerint, levált és megfeneklett részben a közeli izraeli partoknál, részben a gázai partszakasznál. Az elmúlt két hétben a létesítmény segítségével mintegy 820 tonna segélyszállítmány jutott be a Gázai övezetbe, ugyanakkor ezek szétosztása a rászorulók között számos nehézségbe ütközött, és korlátozott volt. Az első kamionokat a helyiek megrohanták, ami miatt két napig álltak a szállítások, a kialakult káoszban egy palesztin életét vesztette.

A kikötői móló kialakítása mintegy 320 millió dollárba került, a kivitelezésben az Egyesült Államok mellett nemzetközi partnerek is részt vettek. A létesítményt azért hozták létre, hogy szélesítsék a gázai segélyek bejutásának csatornáit. A mólóra kamionok is behajthatnak, amelyekre a hajókon érkező humanitárius szállítmányt átrakodják, hogy a Gázai övezet területére vigyék.

Borítókép: Palesztin emberek menekülnek a Gázai övezet déli csücskében levő rafahi menekülttáborból az izraeli erők folyamatosan támadásai elől 2024. május 28-án. (Fotó: MTI/EPA/Haiszam Imad)