Életveszélyes csatatérré változott a német vasút

A német vasúti dolgozók olyan rendszeresen ki vannak téve a migránsok sértegetéseinek, zaklatásának, erőszakos fellépésének, sőt annak, hogy késsel fenyegetik őket, hogy ez már elviselhetetlenné teszi a munkájukat – figyelmeztet egy német szakszervezet, amely a thüringiai vasutasokat képviseli, hívja fel rá a figyelmet a V4NA nemzetközi hírügynökség.

A német vonatok egyre veszélyesebbé válnak a tömeges bevándorlás miatt, amit a megdöbbentő szalagcímek hétről hétre, és a tényleges rendőrségi statisztikák is megerősítenek – írja a RMX News hírportál.

A szakszervezet arra figyelmeztet, hogy a növekvő számú esetek fő elkövetői fiatal menedékkérők, és a türingiai személyzet számára a munka a vonatokon néha már életveszélyes.

„Az erfurti irodámban hetente átlagosan három munkavállaló ül be jogi tanácsadásra. Megtámadták, leköpték, inzultálták, megfenyegették vagy meglökték őket” – mondta Steffi Recknagel, a thüringiai Vasúti és Közlekedési Szakszervezet (EVG) vezetője a Focus Online-nak adott interjúban.

Brandbrief an Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow:



>> Beleidigungen, Drohungen und zahlreiche Messerangriffe <<

In Nahverkehrszügen zwischen Erfurt und Suhl sind Mitarbeiter der Bahn zunehmend Angriffen von Asylbewerber ausgesetzt.

Für das Personal in Thüringen sei der Job… pic.twitter.com/ffK6agbByQ — BREAKING NEWS (@Video_Base) May 11, 2024

A szakszervezeti vezető elmondta, hogy a kalauzok és a mozdonyvezetők milyen mindennapos bűncselekményekkel szembesülnek, beleértve a verbális és fizikai erőszakot, sőt még a késes bűncselekményeket is. Ugyanakkor hozzátette, hogy az állandó szóbeli zaklatás is szedi áldozatait.

A legrosszabb eset az volt, amikor egy kalauzt késsel fenyegettek meg

– mondta Recknagel, míg egy másikukat hátulról támadtak meg olyan erővel, hogy hirtelen nem kapott levegőt.

Más esetekben a vonatokon dolgozó nőket megpofozták, megrúgták, megrángatták a ruhájukat és agresszívan bántak velük.

Néhány esetben az elkövetők azt mondták nekik, hogy nem beszélhetnek, mert nők.

A régió szakszervezeti vezetője elmondta, hogy bár az egész német tartományban vannak problémás helyek, van egy különösen rossz szakasz az állam fővárosa, Erfurt és Suhl között. Szerinte az ottani szélsőséges helyzet annak köszönhető, hogy Suhlban van egy menekültközpont, ahol főként szíriai, afgán és török migránsok tartózkodnak, akik rendszeresen utaznak Erfurtba és vissza.

„Sajnos ki kell mondanom: Többnyire a befogadóállomásról érkező fiatal férfiak azok, akik teljesen elfogadhatatlanul viselkednek a vonatainkon. Mindig csoportosan utaznak, és együtt érzik magukat erősnek” – fogalmazott.

A Focusnak elmondta, hogy veszélyes beavatkozni, és aki mégis megteszi, azt megfenyegetik. „Amikor utazás közben történik valami, egyesek most azt mondják magukban: Jobb, ha most félrenézek, mielőtt én leszek a következő áldozat” – jegyezte meg Recknagel.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a vonatközlekedésben „néha életveszélyes a helyzet. Az embereink félnek, nagyon félnek. Vannak alkalmazottaink, akik azt mondják: ha ezek a csoportok a vonaton vannak, akkor nem ellenőrzöm a jegyeket. Akkor azt mondják, hogy elöl maradnak a mozdonyvezetővel, vagy bezárkóznak a fülkéjükbe, amíg biztonságos állomásra nem érnek, és ki nem szállnak a migránsok”.

Ahogyan az uszodák szerte Németországban kénytelenek rendőrségi és biztonsági emberekkel bővíteni a szexuális zaklatások, támadások és zavargások megelőzése érdekében, most a német vasútnak is követnie kellett a példát. Recknagel szerint bár mostanában több biztonsági őr van a vonatokon, összességében még mindig nincs elég. Ráadásul nincs is felhatalmazásuk arra, hogy érdemi lépéseket tegyenek. „Emellett nem tehetnek mást, mint hogy a következő vasútállomáson kirúgják az embereket” – figyelmeztetett. Még ha meg is állítja őket a rendőrség, általában csak kikérdezik őket, majd elengedik. „Egy héttel később ugyanazok az emberek ülnek újra a vonaton, és az egész megismétlődik” – mondta Recknagel. „Semmi sem történik, egyszerűen nem történik semmi.”

A térségben működő vasúttársaságok lobbiztak a politikusoknál, hogy foglalkozzanak a problémával, többek között az üzemi tanács is, amely négyoldalas levelet küldött Bodo Ramelow (Baloldali Párt) türingiai tartományi miniszterelnöknek, amelyben leírják a vonaton dolgozókat sújtó gyötrelmes bűncselekményeket.

A levél leírja, hogy a migrációs hátterű emberek miatt a vonat dolgozóinak drámai a helyzete, és megjegyzik, hogy ezek a támadások és sértések mindennaposak, nem csak a nagyobb incidensek léteznek, amelyek bekerülnek az országos újságokba. A német üzemi tanácsok gyakran közvetítő szerepet töltenek be a szakszervezetek és a vállalatok között, amelyek megpróbálnak megállapodásokat kötni, miközben képviselik a munkavállalókat és biztosítják a megfelelő munkajog betartását.

Az üzemi tanács levele megjegyezte, hogy ezeknek a gyakran a jegyvásárlást megtagadó személyeknek az ellenőrzése veszélyes, és a férfi és női munkavállalók elleni fizikai támadások mellett a női alkalmazottakat „szexista sértésekkel és undorító módon leköpködve” támadják, beleértve olyan eseteket is, amikor a migránsok letolták a nadrágjukat és felfedték a nemi szervüket ezeknek a nőknek.

A rivális migránsok közötti szélsőséges erőszak miatt az egyik incidens során egy egész vasúti kocsit vér borított, aminek következtében a dolgozók a vonat más részein húzták meg magukat.

„Kollégánknak halálfélelemben és emberi vérrel erősen szennyezett vasúti kocsival kellett folytatnia az utat a suhl-i vasútállomásig” – áll a megdöbbentő levélben. „Fiatal kollégánk és az utasok pszichológiai következményeiről most nem kell beszélnünk, tekintve a jeleneteket, amelyek akár egy polgárháborús zónából is származhattak volna!” – fogalmaztak.

A levél a továbbiakban leír egy esetet, amikor egy két kislányt nevelő anyát a gyermekei előtt megfenyegettek, ami arra kényszerítette, hogy elmeneküljön a vonatról. És hozzáteszik azt is, hogy egyes női dolgozók férje most már elkíséri a feleségét, hogy megvédje őket.

A levél egyenesen bírálja a baloldali politikusokat, például Ramelow thüringiai miniszterelnököt, mondván, hogy a szövetségi és tartományi szintű politikusok „integrációról” és „a migránsokkal szembeni toleranciáról” beszélnek, miközben az erőszakkal az állampolgárok szembesülnek. A levélben felteszik a kérdés:

Hogyan várhatják el az ország polgáraitól, hogy nyitottak legyenek a menekültpolitikára, amit gyakorolnak, amikor ez történik – gyakorlatilag minden nap, és nem csak a tömegközlekedési eszközökön! – hogy ilyen erőszaknak, brutalizálásnak és a törvényeink és társadalmunk abszolút megvetésének kell tanúinak lennünk?

Ramelow és más politikusok erre azt válaszolták, hogy fokozzák a rendőri ellenőrzést a problémás vasútvonalakon, és több biztonsági őrt vesznek fel, valamint ígéretet tettek arra, hogy háromhavonta találkoznak a szakszervezetek képviselőivel, hogy figyelemmel kísérjék a helyzetet.

A német vasutas szakszervezet thüringiai vezetőjének azonban kétségei vannak, mondván:

A politikusok megértést mutattak és támogatást ígértek, de mi most végre látni akarjuk a tényeket!

Azt állítja, hogy még nem világos, honnan lesz pénz vagy személyzet a vasúti dolgozók védelmére. Több büntetőeljárást és a meglévő törvények fokozottabb érvényesítését kéri.

Azt is elmondta, hogy bár szakszervezetének megjegyzéseit „jobboldali” vagy „idegengyűlölőnek” lehet értelmezni, ő azt állítja, hogy őszinte vitára van szükség azokról a kérdésekről, amelyek a német vasúti dolgozók számára napnál világosabbak, mivel ők állnak a közalkalmazottakkal szembeni legsúlyosabb erőszak frontvonalában.

A bevándorlók számának növekedése miatt megugró bűnözés miatt a rendőrség és a biztonsági erők minden szinten – nem csak a vasúti rendszerben – túlterheltek.

A német belügyminisztérium nemrégiben közzétett statisztikái szerint a migránsok a németországi bűncselekmények rekordmennyiségű, 41 százalékát teszik ki, és szerepük az erőszakos bűncselekményekben, például a nemi erőszakban, gyilkosságban és testi sértésben még ennél is nagyobb.

A Németországba irányuló migráció szigorú ellenőrzése mellett érvelő Alternatíva Németországért (AfD) a német vasutasok segítségkérésére reagálva azt írta: „A türingiai vasutas és közlekedési szakszervezet megkongatja a vészharangot: A vasúti kísérőket és a vasúti dolgozókat rendszeresen megtámadják, leköpik, sértegetik, megfenyegetik vagy megverik”. A párt azzal érvelt, hogy ezek a munkavállalók „csak nálunk lesznek biztonságban”, ha az AfD képes lesz politikai hatalomra jutni.

Borítókép: lllusztráció (Forrás: Pexels)