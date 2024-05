Ez történt volna Izraelben Trump elnöksége alatt

Ha most is Donald Trump volt amerikai elnök töltené be az államfői pozíciót, már véget érhetett volna az izraeli háború – hangsúlyozta Tom Cotton arkansasi szenátor a CBS amerikai hírtelevízió egyik műsorában. A szenátor szerint Trump feltétel nélkül biztosította volna az Izraelnek szánt fegyvereket, és ezáltal a gázai civil lakosság szenvedését is csökkenteni lehetett volna – írja a Fox News amerikai televíziós hálózat.

Mint arról beszámoltunk, múlt héten nagy felháborodást keltett a hír, miszerint Joe Biden amerikai elnök visszatartotta az Izraelnek szánt fegyver-, illetve lőszerszállítmányokat, hogy így tántorítsa el a zsidó államot a Rafah városa elleni offenzívától.