Nem meglepő, melyik a legnépszerűbb babanév Berlinben

Németországban tavaly a Sophie és a Noah voltak a legnépszerűbb babanevek, de jelentős eltérések voltak az egyes régiók között. A hivatalos 2023-as babanév-statisztikából ugyanis kiderült, hogy a Mohammed lett a leggyakrabban adott név néhány nagyvárosban. A német statisztika az egyes nevek névváltozatait egyben kezeli, vagyis a Mohammedet a Mohamed, Muhammed, Mohammad, Muhammet, Muhamet és más alakokkal együtt számolja, ugyanúgy, ahogyan a Sophia és a Sofia neveket is, ami a legnépszerűbb lánynév volt 2023-ban, írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Míg országosan a Noé a legnépszerűbb fiúnév, a Die Welt című német lap megjegyzi, hogy a regionális statisztikákat áttekintve kiderült, hogy a Mohammed a legnépszerűbb név Berlinben, Hamburgban és Brémában. Sőt, az RBB24 beszámolója rámutat, hogy Berlinben immár több éve a Mohammed név áll az élen.

A Német Nyelvtudományi Társaság kiemeli a nagy regionális különbségeket is. A Mohammed például Németország északi részén a tíz leggyakoribb név között van, de délen nem szerepel a listán, ahol a társaság szerint az országos átlagnál gyakoribbak a hagyományos keresztény nevek. A társaság a hagyományok, a történelem vagy a szokások elterjedtségére hivatkozik a különbség okaként.

A Mohammed 2022-ben még a 29. legnépszerűbb név volt Észak-Németországban, de 2023-ban a 8. helyre emelkedett.

Hasonló a helyzet az Egyesült Királyságban is. Korábban a V4NA is beszámolt róla, hogy a Mohammed már évek óta a leggyakrabban adott keresztnevek között szerepel, ahol két másik muszlim eredetű név, az Ibrahim és a Yusuf is felkerült a top 100-as listára.

Sian Bradford, a brit statisztikai hivatal tisztviselője korábban arra is felhívta a figyelmet, hogy a populáris kultúra továbbra is ihletet ad a babák elnevezéséhez, legyen szó a kedvenc műsorunk szereplőiről vagy felkapott hírességekről. A Maeve és Otis nevek például az egyik befutott Netflix-műsor miatt jöttek újra be a divatba. Az Archie szintén bekerült a tíz legnépszerűbb név közé, miután Harry herceg és Meghan Markle ezt a nevet választotta a közös gyermeküknek.

