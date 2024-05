Washingtonban több tízezres tömeg ünnepelt az emlékezet napjának látványos felvonulásán

Az emlékezet napja az Egyesült Államok szolgálatában életüket vesztett katonák emléknapja, nemzeti ünnep, amit minden év májusának utolsó hétfőjén tartanak, és így egyben a hosszú hétvége lezárása.

Washingtonban a Constitution Avenue-n rendezett parádén részt vettek aktív szolgálatot viselő katonák, katonai iskolák diákjai, valamint a hadsereg veteránjai, köztük olyanok is, akik még a második világháborúban voltak az amerikai hadsereg tagjai. Hagyományosan a felvonulás részesei katonai hagyományőrzők, zenekarok és táncosok. A mintegy három órán keresztül tartó esemény résztvevőinek létszáma is több ezer volt.

Az ünnepséget palesztinpárti tüntetők próbálták megzavarni a George Washington-emlékmű közelében, akiket rendőrök sorfala tartott távol a felvonulás útvonalától.

Az emlékezet napjának hivatalos eseményei között szerepelt az arlingtoni nemzeti sírkertben tartott koszorúzás Joe Biden elnök, Lloyd Austin védelmi miniszter, valamint az amerikai vezérkari főnök, Charles Q. Brown tábornok jelenlétében.

Joe Biden azt emelte ki, hogy a szabadság soha nem garantált, hanem azért minden generációnak meg kell küzdenie, meg kell védenie, ki kell érdemelnie.

Lloyd Austin védelmi miniszter hangsúlyozta, hogy a katonai szolgálat nem csak háborús időben kíván áldozatot, valamint felhívta a figyelmet arra, hogy változatlanul magas az öngyilkosságot elkövető veteránok száma.

Az arlingtoni katonai temetőben mintegy 400 ezer hősi halott nyugszik, az első katonasír a polgárháború idején került a főváros közelében, a Potomac folyó partján fekvő temetőbe.

Az emlékezet napjának hagyományai és a törekvés, hogy megemlékezzenek az elesett amerikai katonákról, a polgárháborúig nyúlik vissza. A feljegyzések szerint New York városában már 1866-ban ünnepelték, és ott tartották az első felvonulást is az emléknapon. A nagyvárosban azóta is rendszeresen megrendezik, de katonák és veteránok, valamint zenei csoportok és hagyományőrzők az Egyesült Államok számos további nagyvárosában felvonulnak ilyenkor.

A legnagyobb parádét a fővárosban, Washingtonban rendezik, ahova több évtizedes szünet után, 2004-ben tért vissza a nemzeti ünnep látványossága.

Borítókép: Joe Biden amerikai elnök beszél az Egyesült Államok haderőinek szolgálatában elesett katonák tiszteletére tartott emlékezés napján, az arlingtoni nemzeti temetőben 2024. május 27-én (Fotó: MTI/EPA/UPI pool/Bonnie Cash)