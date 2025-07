Kanada elismeri a független Palesztinát

Kanada ezzel Franciaország és az Egyesült Királyság példáját követi. Mindkét ország jelezte már szándékát, hogy hivatalosan is elismeri Palesztinát. Ugyanebben a dokumentumban Új–Zéland és Ausztrália is jelezte: készek arra, hogy a közeljövőben ők is megtegyék ezt a lépést – írja a The Guardian.

Kanada szeptemberben, az ENSZ közgyűlésén hivatalosan is elismeri a független Palesztinát (Fotó: DAVE CHAN / AFP)