Ukrán álelnökkel fecsegett a brit külügyminiszter

A brit kormány elismerte, hogy David Cameron külügyminisztert becsapták. A hivatalos tájékoztatás szerint Cameron számos SMS-t váltott, és rövid videóhívást folytatott egy magát Petro Porosenkónak kiadó férfival. Később azonban kiderült, hogy csalásról van szó, s nem is a volt ukrán vezető van a vonal másik végén. Porosenko 2014 és 2019 között vezette Ukrajnát.

David Cameron (k) brit külügyminiszter csalás áldozata lett. (Fotó: Dylan Martinez/POOL/AFP)

Később jött rá a külügyminiszter, hogy ez csalás

Bár úgy tűnt, hogy a videóhívás Porosenkóval történt, a külügyminiszter számára gyanússá vált az a beszélgetést követően – áll a közleményben.

Petro Porosenko volt ukrán elnök beszél a közönséghez az Európai Néppárt képviselőcsoportjának kongresszusán Bukarestben, 2024. március 6-án. (Fotó: Daniel MIHAILESCU/AFP)

Hozzáteszik, hogy az eseményeket követően ellenőrzést végeztek, és bebizonyosodott, hogy az üzenetek és a videóhívás is csalás volt.

A tájékoztatásban nem tértek ki a megbeszélések tartalmára, de azt írták, hogy a férfi mások elérhetőségét kérte Camerontól. Vajon megadta a kért telefonszámokat?

📞🤡 Chanceler britânico recebe ligação de desconhecido que fingiu ser Poroshenko, informa mídia



O ministro das Relações Exteriores britânico, David Cameron, recebeu uma ligação vídeo de uma pessoa desconhecida que se fez passar pelo ex-presidente da Ucrânia Pyotr Poroshenko,… pic.twitter.com/Ts3mjlL0mA — Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) June 8, 2024

Azt egyelőre nem közölték, hogy kit gyanúsítanak a csalással.

Mint arról korábban lapunk is beszámolt, David Cameron az elmúlt időszakban több világháborús kijelentést is tett. A brit külügyminiszter a minap úgy fogalmazott, hogy Ukrajnának joga van a britek által szállított fegyverekkel támadni Oroszországot, akár annak a saját területén is. A Reutersnek adott interjúban Cameron azt mondta, Ukrajnán múlik, hogy eldöntse, hogyan használják fel az Egyesült Királyság fegyvereit.

Arra a kérdésre, hogy ez magában foglalja-e az oroszországi célpontokat, kijelentette:

Ukrajnának joga van ehhez. Ahogy Oroszország csapást mér Ukrajnán belül, teljesen érthető, hogy Ukrajna miért érzi úgy, hogy meg kell védenie magát.

Borítókép: David Cameron brit külügyminiszter (j) fogadja finn hivatal ipartnerét, Elina Valtonent Londonban 2024. május 20-án. (Fotó: MTI/AP pool/Alastair Grant)