Megfutamodott Biden

Golfmeccsre hívta ki utódját és egyben valószínű ellenfelét a novemberi amerikai elnökválasztáson Donald Trump volt államfő – számolt be róla a The New York Post amerikai napilap. A republikánusok valószínű jelöltje azt is felajánlotta, hogy amennyiben veszít, egymillió dollárt ajánl fel a Joe Biden által választott jótékonysági szervezetnek.

Az elnökjelöltek első televíziós vitáján részt vevő Joe Biden demokrata párti amerikai elnököt és Donald Trump republikánus párti volt amerikai elnököt ábrázoló, a CNN amerikai tévécsatorna atlantai stúdiójában 2024. június 27-én készített képek (Fotó: MTI/AP/Gerald Herbert)

Biden azonban nem vállalja a megméretést, az idős államfő ugyanis túlságosan el van foglalva az ország vezetésével és a szabad világ védelmezésével – idézi az elnök szóvivője, James Singer válaszát a Fox News amerikai televíziós hálózat. A két elnökjelölt még a június végi televíziós vitájuk során szólalkozott össze azon, hogy melyikük a jobb golfozó.

Eközben hamarosan újabb szakaszába ér az amerikai elnökválasztási kampány, ugyanis a jövő heti republikánus nemzeti konvenció során véglegesen eldől a párt jelöltjének személye. Meglepetést aligha várhatunk, hiszen Donald Trump legtovább kitartó ellenfele, Nikki Haley volt ENSZ-nagykövet még márciusban visszalépett, a volt elnök pedig megszerezte a jelöltséghez szükséges számú delegáltat.

Haley, aki sokáig nem volt hajlandó kifejezni a támogatását Trump felé, a nemzeti konvenció közeledtével a volt elnök támogatására szólította fel saját delegáltjait.

Borítókép: Joe Biden demokrata párti amerikai elnök (Fotó: MTI/AP/Gerald Herbert)