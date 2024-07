Egy nyugalmazott tábornok szerint Finnország már háborúban áll Oroszországgal

Finnországban a Nemzeti Koalíció volt az előző kormány alatt a legerősebb ellenzéki párt, általában a jobboldalra szokták sorolni, de hivatalosan liberális-konzervatív párt. A legutóbbi, 2023-as Finnországban tartott országgyűlési választásokon a Kansallinen Kokoomus győzött. Az 1961-es születésű, nyugalmazott tábornok Pekka Toveri 2023-ban a finn országgyűlésbe is bekerült.

Korábban 35 évig szolgált a finn hadseregben, 2016 és 2019 között pedig katonai attasé volt a washingtoni finn nagykövetségen, végül, 2019 és 2020 között a Védelmi Parancsnokság Hírszerző Osztályának igazgatójaként dolgozott, ahonnét vezérőrnagyi rangban vonult vissza az aktív szolgálattól.

Miután elhagyta a katonaságot, a Finn Nemzetközi Ügyek Intézetének kutatójaként dolgozott. Toveri Siobhán Toveri nyugalmazott alezredest vette feleségül, az amerikai légierő tartalékos parancsnokságától, aki az Egyesült Államok helsinki nagykövetségéhez kötődik. Pekka Toveri részéről tehát talán nem meglepő az a kijelentés, hogy Finnország már háborúban áll Oroszországgal. Mint ahogyan talán az a tény sem, hogy a tavaszi európai parlamenti választásokon Toverit beválasztották az Európai Parlamentbe.

Oroszország nagyszabású szabotázst tervez, készít elő és hajt végre Európa-szerte. Például fegyverraktárakat robbantottak fel, merényleteket követtek el, kábeleket vágtak el, és folyamatosak az információs háborúk és a kibertámadások. Ráadásul a Nyugatot nukleáris fegyverekkel fenyegetik, menekülteket is fegyverként használnak, zavarják a GPS-t és így tovább. És ez folyamatosan gyorsul

– magyarázta álláspontját Toveri a Helsingin Sanomatnak (HS).

„Oroszország már második évtizede beszél arról, hogy a háborút nem fegyveresen vívják majd. Ezt nem is nevezném békének” – tette hozzá.

— Pekka Toveri (@PToveri) June 29, 2024

Ugyanebben az összefüggésben fejtette ki, hogy Finnország háborúban áll Oroszországgal. A háború ugyanis két vagy több csoport, általában államok közötti fegyveres konfliktusként definiálható. Toveri szerint a hadsereg határon való átvonulása a háború utolsó lehetősége.

Most egy új módja van a háborúnak, nem egy hagyományos háború. Azonban háborúban állunk, mert Oroszország mindent megtesz, hogy befolyásoljon minket

– mondta Toveri, aki szerint Oroszország továbbra is törekszik katonai képességének újjáépítésére. Jelenleg azonban Oroszország katonailag gyenge, mivel szinte az összes csapat Ukrajnában tartózkodik – állította. „Nem változott azonban az a vágy, hogy a jövőben katonailag is fenyegethessék a Nyugatot. Hosszú távon növelni fogják a csapatok számát Finnország szomszédos régióiban… Nem csak nekünk kell hinned, meghallgathatod [Vlagyimir] Putyint is. Putyin többször mondta, hogy Oroszország háborúban áll a Nyugattal” – folytatta Toveri.

Minden ellenére Toveri emlékeztetett, hogy Finnország még mindig biztonságos ország. Például szerinte a NATO katonai szövetséghez való csatlakozása rengeteg biztonságot hozott Finnországnak.

A nyugalmazott tábornok szerint ha Oroszország megtámadná Finnországot, azt meg lehetne állítani.

„Finnország katonailag még soha nem volt ennyire biztonságos. Oroszország gondokat okoz hibrid háborújával, de nem veszi el Finnország függetlenségét és szabadságát.” A politikus véleménye szerint azonban fontos, hogy ne belenyugodjon valaki a helyzetbe, a vállalatok például elgondolkodhatnának azon, hogyan javítsák ki saját sebezhetőségeiket. Mindenki szabotázs célpontja lehet ugyanis. „Azonban… biztonságban vagyunk, és nincs ok aggodalomra. Egyes városokban például az idősebbek összepakolták a csomagjaikat, és készek Svédországba menekülni, ha Oroszország támad. Erre semmi szükség” – mondta ugyanaz a Pekka Toveri, aki szerint Finnország már háborúban áll Oroszországgal.

