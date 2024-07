Nyugaton súlyosan sérül a médiaszabadság

Az Axel Springer vezérigazgatója és egyik tulajdonosa egy Mathias Döpfner nevű médiavállalkozó. Ő a globális liberális elit teljes jogú tagja, még a 2023-as Bilderberg-meghívotti listán is szerepelt. Az Axel Spingernek Berlinben és New Yorkban is van központja, a tulajdonosi szerkezete viszonylag egyszerű. A többségi tulajdonos egy amerikai globális befektetési társaság, a KKR & Co. A kisebbségi tulajdonos pedig maga a Springer család, azon belül is Friede Springer.