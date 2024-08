Csapást rendelhetett el Izrael ellen az iráni legfőbb vezető

Utasítást adott az Izrael elleni közvetlen csapásra Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vezetője, megtorlásul Iszmail Haníje, a Hamász palesztin terrorszervezet politikai vezetője teheráni meggyilkolására – számol be róla a The New York Times amerikai napilap iráni tisztségviselőkre hivatkozva. A lap szerint az utasítás az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács rendkívüli ülésén hangzott el, nem sokkal azután, hogy Irán bejelentette a palesztin vezető halálát.

Ali Hamenei ajatolláh, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője (Fotó: MTI/EPA/Legfõbb iráni vezetõ hivatala)

Mint arról beszámoltunk, Iszmail Haníjét hétfőn ölték meg Teheránban. Az iráni média azonnal Izraelt gyanúsította a merénylettel, a zsidó állam azonban egyelőre nem nyilatkozott a merénylettel kapcsolatban.

Áprilisban Irán már indított egy közvetlen légitámadást Izrael ellen, akkor mintegy háromszáz rakétát lőttek ki a zsidó államra, amelyek egy részét az izraeli légvédelem lelőtte. Az egyelőre nem világos, hogy mennyire erőteljes válaszcsapást tervez Irán, és az áprilishoz hasonlóan ismét úgy kalibrálja-e a támadást, hogy elkerülje az eszkalációt.

A közel-keleti helyzet elmérgesedésétől tartva számos ország felszólította állampolgárait, hogy hagyják el Libanont, több amerikai légitársaság pedig törölte izraeli járatait – írja a Breitbart amerikai hírportál.

