Egy gyereket gyanúsítanak gyilkossági-kísérlettel, de nem lehet letartóztatni

Vasárnap este 6 óra körül a rendőrséget több hangos csattanáshoz riasztották a Malmőben. A helyszínen egy 25 éves férfit találtak lőtt sebbel. A lövöldözés gyanújával őrizetbe vett személy egy 13 éves fiú, akit kora miatt nem lehet letartóztatni, a szociális szolgálathoz került.

A megtámadott férfit lábon lőtték, a rendőrség pedig azonnal üldözőbe vette az elkövetőt. Egy motoros rendőr közel a helyszínhez tartóztatta le a fiút, akinél egy töltött pisztoly volt, és akiről kiderült, hogy csupán 13 éves, írja a V4NA hírügynökség.

Nils Norling, a malmői rendőrség sajtószóvivője szerint a letartóztatást törölték, és a 13 éves fiút átadták a szociális szolgálatnak. Azt is jelentették, hogy az áldozat sérülései súlyosak, de nem életveszélyesek.

„A súlyos erőszakos bűncselekmények elkövetésére felbérelt fiatalok jelensége aggasztó fejlemény, amelyet a rendőrség országszerte tapasztal” – mondta Norling.

Ez a lövöldözés már a tizenegyedik volt Malmőben ebben az évben.

Ahogy arról a V4NA is beszámolt, egyre aggasztóbb a helyzet a fiatalkorúak bűnelkövetők számának megugrása miatt – és nem csak Svédországban. Svédország elhibázott migrációs politikája most már egyre inkább a szomszédos országokat is érinti, ahol semmiképpen nem akarják ugyanazt a helyzetet, amit a svéd politikusok teremtettek – írja a Samnytt svéd hírportál.

Dániában újra bevezették a határellenőrzést Svédországgal szemben, hogy megpróbálják távol tartani a migránsbandákat, de Norvégiában is tartanak attól, hogy a svédországi bűnbandák náluk is toboroznak majd új bandatagokat – akár egészen fiatalokat is, akik nem büntethetőek.

A dán kormány hétfőn rendkívüli ülést tartott Thorkild Fogde országos rendőrfőkapitány, Mette Frederiksen miniszterelnök és Peter Hummelgaard igazságügyi miniszter részvételével. Hummelgaard a dán médiának azt mondta, hogy „nagyon, nagyon dühös” a fejlemények miatt, amelyeket ijesztőnek nevezett.

Természetesen nyomást fogunk gyakorolni Svédországra is, hogy vállalja a felelősséget ezekért a dolgokért

– mondta.

Borítókép: Rendőrök Svédországban egy lövöldözés helyszínén (Fotó: AFP)