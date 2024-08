Egyre mélyebben belekeveredik felesége korrupciós botrányába a baloldali spanyol miniszterelnök

Begona Gómezt azzal gyanúsítják, hogy visszaélhetett pozíciójával és közreműködésével állami szerződéseket, támogatásokat és uniós pénzeket ítéltek oda az elmúlt években olyan vállalkozóknak, akiket személyesen ismer. A bíró július közepére idézte be kihallgatásra, de élt jogával és nem beszélt. Pedro Sánchez kormányfő hasonlóan tett és csendben maradt kedden, amikor az ügyet vizsgáló bíró személyesen kereste fel a kormánypalotában, mint tanút, hogy feltegye neki is az üggyel kapcsolatos kérdéseket.

Másodjára is beszélt viszont az a vállalkozó, akit a bíróság egy hónapja még csak tanúként, most viszont már gyanúsítottként hallgatott ki. Carlos Barrabés megerősítette korábbi vallomását, miszerint többször is találkozott Begona GÓmezzel üzleti ügyben, sőt többször járt a kormánypalotában is más üzletemberek társaságában, valamint hozzátette, hogy ezeken rendszerint Pedro Sánchez miniszterelnökkel vitattak meg innovációs kérdéseket. Barrabés kiemelte, hogy volt olyan találkozó is, amelyen Begona Gómez nem volt jelen.

A férfi vállalatai több állami szerződést is kaptak a szocialista spanyol kormánytól, egyet a pandémia idején is, aminek kapcsán Begona Gómez írt számára ajánlólevelet. Barrabés hangsúlyozta a bírónak, hogy ezek nem a cégeiről, hanem a projektjeiről szóltak és szerinte nem befolyásolták a szerződések odaítélését.

A nyomozás során már az is kiderült, hogy Barrabés támogatta Gómez mesterképzésének elindítását a Madridi Complutense Egyetemen, amit szintén vizsgálnak. Sánchez felesége a felsőoktatási intézmény egyik tanszékének társigazgatójaként és oktatójaként dolgozik.

Barrabés közvetlenül azután tett vallomást, hogy a miniszterelnök keddi kihallgatása után az állam jogi képviselete feljelentést tett a bírósági eljárást megindító és az ügyet azóta is vizsgáló Juan Carlos Peinado bíró ellen, mindezt azzal indokolva, hogy így kívánják megvédeni az állami intézmények méltóságát egy olyan ügyben, ami a baloldal szerint hamis híreken alapszik.

A Peinado ellen indított támadást nem hagyták szó nélkül a Sánchez feleségét feljelentő jobboldali szervezetek és a Santiago Abascal vezette Vox sem. Együtt jelentették fel Pedro Sánchezt és az államot képviselő főügyészt, David Vilas-t a legfelsőbb bíróságnál. Abascal a sajtónak elmondta, hogy céljuk az, hogy Sánchezt ne csak tanúként, hanem gyanúsítottként vonják be felesége ügyébe.

A Vox vezetője úgy fogalmazott Peinado feljelentése kapcsán, hogy a szocialisták „megpróbálják megijeszteni a bírákat” és ezzel jól mutatják, hogy Spanyolország „milyen gyorsan halad az autokrácia felé”. Bár a nyomozás során egyelőre nem kerültek elő döntő bizonyítékok, a bíró eltökélt szándéka az őt ért támadások ellenére, hogy kiderítse, vajon Begona Gómez követett-e el üzleti korrupciót azóta, hogy Pedro Sánchez kormányra került.

