Kihasználják a kiskorúakat a holland bűnbandák

Limburg régió emberkereskedelemmel foglalkozó ügyésze a De Telegraaf című holland lapnak kiemelte, hogy a belga hatóságok a kiskorú gyanúsítottakat a hollandiainál is hamarabb szabadon engedik, és büntetés helyett többnyire csak figyelmeztetésben részesítik őket – írta az MTI.

Rendőr a Dam téri kirakat előtt a nemzeti emléknapon

(Fotó: ANP/AFP)

Elmondta:

az őrizetbe vett kamaszok voltaképpen emberkereskedők áldozatai, akik saját céljaikra használják őket.

Mint mondta, a hatóságoknak az igazi elkövetőkre kéne összpontosítaniuk, akik, ha emberkereskedelemmel is megvádolnák őket, akár 12 év börtönbüntetést is kaphatnának. Mindazonáltal beismerte, hogy a hatóságoknak nehéz dolguk van az ilyen jellegű bűncselekmények felderítésében, a nyomozást ugyanis – a kapacitáshiány mellett – egyrészt nehezíti, hogy a kihágások határokon átívelnek, és a jogi segítségnyújtással kapcsolatban beérkezett kérelmek adminisztratív oldalával is meg kell küzdeni.

Figyelmeztetett arra is, hogy ha sikerül is elkapni a kiskorú elkövetőt, a bűnbandák nagyon hamar találnak újakat.

Éppen ezért a megelőzés a legfontosabb, elsősorban az, hogy figyelmeztessük a jelenségre a kamaszokat és a szüleiket

– szögezte le.