Oroszország figyelmeztetett a harmadik világháború veszélyére

Oroszország szerint a Nyugat a tűzzel játszik, amikor azt fontolgatja, hogy Ukrajna nyugati rakétákkal mélyen Oroszországot bombázza, és figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy a harmadik világháború nem korlátozódik Európára, jelentette a Reuters.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter találkozik jemeni kollégájával Moszkvában 2024. augusztus 27-én (Fotó: AFP/Evgenia Novozhenina)

Ukrajna augusztus 6-án tört be Oroszország nyugati kurszki régiójába a második világháború óta a legnagyobb külföldi támadásban. Vlagyimir Putyin erre úgy reagált, hogy Oroszország részéről méltó válasz érkezik a támadásra.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter azt mondta, hogy a Nyugat az ukrajnai háború eszkalálására törekszik, és „csak a bajt keresi” azzal, hogy figyelembe veszi az ukrán kéréseket a külföldről szállított fegyverek használatára vonatkozó korlátozások enyhítésére.

Ukrajna 2022-es megszállása óta Putyin többször figyelmeztetett egy sokkal szélesebb körű háború kockázatára, amelyben a világ legnagyobb atomhatalmai vesznek részt, bár azt mondta, hogy Oroszország nem akar konfliktust az Egyesült Államok vezette NATO-szövetséggel.

Most ismét megerősítjük, hogy a tűzzel való játék nagyon veszélyes dolog a felnőtt bácsik és nénik számára, akikre nukleáris fegyvereket bíznak egyik vagy másik nyugati országban.

– mondta Lavrov újságíróknak Moszkvában.

Az amerikaiak egyértelműen úgy asszociálnak a harmadik világháborúról szóló beszélgetésekre, mint valami olyasmire, ami, ne adj' Isten, ha bekövetkezik, kizárólag Európát fogja érinteni.

– fogalmazott sejtelmesen az orosz külügyminiszter.

Oroszország „tisztázza” nukleáris doktrínáját

Oroszország 2020-as nukleáris doktrínája meghatározza, hogy az elnök mikor fontolná meg a nukleáris fegyverek bevetését: úgy lehetne talán összefoglalni, hogy válaszul egy nukleáris vagy más tömegpusztító fegyverekkel, illetve hagyományos fegyverekkel végrehajtott támadásra, „amikor az állam léte kerül veszélybe”.

Zelenszkij korábban többször is elmondta, hogy Ukrajna a szövetségesek által előírt korlátozások miatt nem használhatja a rendelkezésére álló fegyvereket egyes orosz katonai célpontok támadására. Sürgette a szövetségeseket, hogy legyenek bátrabbak a döntéseikben, és segítsék Kijevet a háborúban.

Az orosz védelmi minisztérium által közzétett videó képernyőképén látható, amint az orosz erők Lancet pilóta nélküli légi járművel (UAV) rakétatámadást indítanak az ukrán fegyveres erők állása ellen az oroszországi Kurszki terület közelében lévő határ menti területen 2024. augusztus 12-én (Fotó: Anadolu/AFP/Orosz Védelmi Minisztérium)

Oroszország azt állítja, hogy nyugati fegyvereket, köztük brit harckocsikat és amerikai rakétarendszereket használt Ukrajna Kurszkban. Kijev megerősítette, hogy amerikai HIMARS rakétákat használtak a kurszki hidak kiiktatására.

Washington kitart amellett, hogy nem tájékoztatták Ukrajna terveiről a kurszki meglepetésszerű behatolás előtt. Az Egyesült Államok azt is elmondta, hogy nem vett részt a műveletben. Putyin külügyi hírszerzési főnöke, Szergej Nariskin kedden azt mondta, hogy Moszkva nem hisz a nyugati állításoknak, miszerint semmi köze a kurszki támadáshoz. Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes szerint az Egyesült Államok részvétele „nyilvánvaló tény”.

A The New York Times arról számolt be, hogy az Egyesült Államok és Nagy-Britannia az ukrán támadást követő napokban műholdas képeket és más információkat szolgáltatott Ukrajnának a kurszki térségről. A Times szerint a hírszerzés célja az volt, hogy Ukrajna jobban nyomon követhesse az orosz erősítéseket.