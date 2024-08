Szélsőséges szervezetek vehetik át az uralmat több afrikai régióban

Afrika kiterjedt térségei kerülhetnek az Iszlám Állam terrorszervezethez köthető szélsőséges csoportok ellenőrzése alá, erre figyelmeztetett Vlagyimir Voronkov, az ENSZ terrorelhárítási ügyekben illetékes főtitkárhelyettese a világszervet Biztonsági Tanácsának adott jelentésében.

Mint mondta, az Iszlám Állam hívei kiterjesztették és megszilárdították műveleti területeiket Nyugat-Afrikában, illetve a Száhel-övezetben. Malitól Nigéria északi részéig terjedő hatalmas térség kerülhet gyakorlati ellenőrzésük alá, ha befolyásuk megmarad.

Kiemelte, hogy az említett csoportok a kontinens más térségeire is kiterjesztették műveleteiket, ideértve Mozambikot, Szomáliát és a Kongói Demokratikus Köztársaságot, ahol nagyszámú civil életet követelő terrortámadások drámai mértékű növekedését tapasztalták.

Voronkov szóvá tette azt is, hogy az Iszlám Állam terrorszervezet afganisztáni ága, az Iszlám Állam – Horaszán Tartomány javítani tudott pénzügyi és logisztikai lehetőségein az utóbbi fél évben, s fokozni tudta toborzásra irányuló erőfeszítéseit.

Hangsúlyozta, az Iszlám Állam megmutatta globális törekvéseit azzal, hogy sajátjaként reklámozta az Iszlám Állam – Horaszán Tartomány által végrehajtott merényleteket, és megnövelte műveleteit Irakban és Szíriában is.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a terrorszervezet afganisztáni ága jelenti a legnagyobb külső terrorfenyegetést Európa számára. Mint mondta, az Iszlám Állam – Horaszán Tartomány támogatásszerzés céljából meg tudta csapolni az afgán és közép-ázsiai diaszpórákat is. E csoport jelentkezett a Moszkva melletti Crocus City Hall kulturális központ elleni, 145 halálos áldozatot követelő terrortámadás elkövetőjeként is.

Borítókép: Az Iszlám Állam terrorszervezet logója (Fotó: AFP/NurPhoto/Jaap Arriens)