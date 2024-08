Szigorúbban kell fellépni a migránsokkal szemben

A Giorgia Meloni vezette koalíciós kormány megalakulás óta küzd, hogy megfékezze az illegális bevándorlást, a menedékkérőket az uniós határokon kívül helyezze el és felgyorsítsa az ország területén illetéktelenül tartózkodók kitoloncolását.

Az eddig tett fáradozások azonban még mindig nem bizonyulnak kielégítőnek, további szigorításokra készül a jobbközép kabinet

– közölte az Affari italiani olasz hírportállal Andrea Crippa, a Liga párt képviselője.

Az olasz jobboldali politikus szerint nemcsak a terrorista, hanem baloldali politikusok is felelősek a németországi merényletben elhunytakért és sérültekért.

Hozzáfűzte, sajnálatos, hogy a baloldal mindig akkor eszmél fel, amikor a tragédia már megtörtént, amikor az áldozatokat siratjuk. A kormánypárt politikusa azt is elmondta, hogy folyamatosan azon dolgoznak, hogy megállítsák az Olaszország partjaira érkező illegális bevándorlókat. Az eredmények már most is kézzel foghatók, hiszen a statisztikák is alátámasztják, hogy jelentősen visszaesett az újonnan érkezők száma, ez azonban még így sem elegendő. Crippa azt is elmondta,

felháborítónak tartja, hogy a baloldal még mindig a bevándorlók védelmében, jogaik kiszélesítése miatt küzd, figyelmen kívül hagyva a migráció árnyoldalait.

Az elmúlt napokban valóban újra élénk vita alakult ki a kormánypártok és az ellenzék között az állampolgárság kiterjesztéséről. A baloldali Demokrata Párt és az Ötcsillag Mozgalom azért harcol, hogy állampolgársághoz juttassa a bevándorlókat.