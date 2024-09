Hidegvérrel gyilkolt meg egy olasz nőt egy migráns

A megrázó gyilkosságra Észak-Olaszországban, Bergamo közelében került sor több, mint egy hónappal ezelőtt. A 33 éves nőt, Sahron Verzenit vérbe fagyva találták az utcán, csak azt állapították meg, hogy több késszúrással végeztek vele.

Az olasz hatóságok négy héten keresztül kutatták a tettest.

Átfésülték a közelben lévő magánlakásokat, iskolákat, még a csatornarendszert is átvizsgálták, de nem találtak nyomokat az elkövetővel kapcsolatban. A térfigyelő kamerák azonban rögzítettek egy biciklivel elhaladó férfit a tett helyszínéről, de nem tudták azonosítani, hogy kiről is lehet szó.

Végül két külföldi állampolgár önként jelentkezett a rendőrségen, hogy segítse a nyomozást és egy hajléktalan, zavarodott elméjű férfira irányította a figyelmet.

Moussa Sangare, egy 31 éves, Maliból származó migráns úgy nyilatkozott, hogy különösebb indíttatás nélkül végzett áldozatával. Az olasz nő rosszkor és rossz helyen volt.

Az elkövető a gyilkosság előtt késsel megfenyegetett egy 15 és egy 16 éves fiatalt is, majd négy erőteljes késszúrássál végzett a nővel és vérbe fagyva otthagyta az utcán.

A hatóságok előre kitervelt emberölés miatt tartóztatták le, mivel négy hatalmas késsel indult el otthonából azzal a tervvel, hogy valakivel végez. Az olasz rendőrök végül egy bergamói lakásban találták meg.

A házkutatás során egy ember alakú kartonból készült bábut is találtak, amelyet késdobálásra használt.

A vádlott személy otthonában több kést is találtak. Az is kiderült, hogy ruhaneműit, amiben a gyilkosságot elkövette, megsemmisítette, de a kést, mint valami trófeát megőrizte. A sajtó arról is beszámolt, hogy a tettes egyedül élt egy elfoglalt lakásban, anyja és nővére korábban elküldték erőszakos cselekedetei miatt. A letartóztatáskort azt hazudta a rendőröknek, hogy egy barátja támadta meg a nőt, ő csak véletlenül keveredett az ügybe. A bírósági per lefolytatásáig a milánói San Vittore börtönben helyezték el.

A 31 éves férfi olasz állampolgár, de Maliból származott. Matteo Salvini, a Liga elnöke úgy kommentálta: „hát ők azok az olaszok, akik valójában Észak-Afrikából származnak”.

Ezekre az olasz állampolgárokra vágyunk?

– tette fel a kérdést a Liga elnöke az állampolgársági vitákra célozva.

Salvini múlt szerdán bejelentette, hogy pártja törvényjavaslatot nyújt be, hogy visszavonják az olasz állampolgárságát azoknak a bevándorlóknak, akik bűncselekményt követnek el és nem tisztelik az ország lakosságát. „Az állampolgárságot nem kiárusítani kell, hanem kiérdemelni, csak azok kaphatják meg, akik már beilleszkedtek a társadalomba” – fogalmazott.

