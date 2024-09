Hölvényi György: Olyat még nem láttam, hogy a politika rossz emberből jót csinált

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Várhelyi Olivér, Magyarország biztosjelöltje az egészségügyért és az állatjólét biztosításáért felelős portfóliót kapta. Ám a jelölteknek még az Európai Parlament előtti meghallgatáson is meg kell felelniük, ennek kapcsán a Politico brüsszeli hírportál összeállította azoknak a biztosjelölteknek a listáját, akik szerintük nem fognak továbbjutni ezen a fázison. Ezek között szerepelt Várhelyi Olivér neve is, amelyre reflektálva Hölvényi György kijelentette, hogy Várhelyi Olivér „a biztosjelöltek csapatában a legtapasztaltabb politikus”. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kapcsán viszont kifejtette, hogy „nagy bajban van”, hiszen:

– Most következik az, hogy az újraválasztását követően bizonyos követelményeknek meg kell feleljen.

Az európai unió migrációs politikája kapcsán kifejtette, hogy már 2015 óta egyre mélyebbre ássa magát Európa. A migrációs paktum elfogadását „súlyos kudarcnak” nevezte, amelyet igazából egy „választási paktumként” tart számon:

– Egy választási paktum volt, mindenki azt vehetett ki belőle, amit akart

– vallja Hölvényi György.

Elmondása szerint az Európai Néppárt (EPP) nem sokáig fogja tudni elkerülni az együttműködést a Patrióták Európáért frakcióval, amely az EP harmadik legnagyobb ereje jelenleg, és a politikus szerint tovább fog nőni. A Tisza Párt vezetője kapcsán figyelmeztetett, hogy nem szabad abba a hibába esni, hogy alulértékeljük Magyar Pétert, de abba sem, hogy túlértékeljük. Továbbá a megnyilvánulásaiban húzódó ellentmondásokra hívta fel a figyelmet, amely, véleménye szerint, nem kerülheti el senki figyelmét. Azt is kijelentette:

– Olyat már láttam, hogy a politika jó emberből rosszat csinált, de olyat nem, hogy a rossz emberből jót.

Borítókép: Hölvényi György (Forrás: Facebook)