Polipként hálózzák be a migránsbandák Svédországot

Már a korábbi, baloldali kormányok is többször bejelentették, térdre kell kényszeríteni a bandákat. A jobboldali Kristersson-kormány végül tavaly komolyabb lépésekre is elszánta magát, a kormányfő tavaly a hadsereg segítségét is kérte annak érdekében, hogy a tomboló erőszakot meg tudják fékezni. A rendőrség pedig – dán példára – jogkört kapott arra, hogy a bűnözéssel különösen érintett területekre, ideiglenes jelleggel, úgynevezett vizitációs zónákat jelölhessen ki, azaz olyan biztonsági területeket, ahol konkrét bűncselekmények gyanúba nélkül is átkutathatnak embereket vagy járműveket. Bár kormányzati szándék van és konkrét lépések is történtek, a bandák létszáma és szervezettsége elérte azt a kritikus tömeget, amit már nagyon nehéz megfordítani.

Borítókép: Illusztráció. Svéd rendőrök egy bűncselekmény helyszínén (Fotó: AFP)