Pontidába hívja a Liga szimpatizánsait Salvini

Miközben Európa országai lezárják határaikat, felgyorsítják a kitoloncolásokat és fokozottan védekeznek az illegális bevándorlóktól, addig Matteo Salvininek bírósági kálváriát kell végigjárnia. Ő már 2019-ben harcolt az ellen, ami mostanra többszörösen is bebizonyosodott, hogy terroristák szivároghatnak be a migrációs útvonalakon, valamint hogy a közbiztonság súlyos megromlását okozza az illegális bevándorlás.

A palermói ügyészség hat év börtönre ítélné Salvinit az Open Arms civil hajó ügyében.

Nemcsak Olaszországban, hanem az ország határain kívül is komoly felháborodást keltett a Matteo Salvini elleni bírósági per. Számos európai jobboldali politikus, köztük Orbán Viktor is szolidaritásáról biztosította a volt olasz belügyminisztert.

A Liga főtitkára bejelentette, hogy nemzetközi megmozdulást szervez. Október 6-ára Pontidába hívja azokat, akik úgy gondolják, politikai per van folyamatban ellene.

A baloldal valójában az olasz kormányt támadja és a határvédelemhez való jogot – mondta Salvini, aki rendkívüli tanácskozásra hívta össze pártját a parlamentben. Hozzátette, figyelemre méltó, hogy még azok az országok is visszavezették a határellenőrzést és felgyorsították a kitoloncolásokat, amelyeknek szocialista kormányuk van.

A pontidai nemzetközi találkozó tehát a határvédelemhez, a biztonsághoz és a szólásszabadsághoz való jog melletti megmozdulás is.

Az eseményre nemzetközi delegációkat is várnak, mivel komoly nemzetközi visszhangot váltott ki a Salvini elleni per. A Liga és a Patrióták Európáért csoport felháborodással fogadta azt is, hogy Ursula von der Leyen bizottsági elnök elutasította a javaslatot, hogy az Open Arms ügyről tárgyalni lehessen a csütörtöki plenáris ülésen. A Liga szerint a baloldal Poncius Pilátus módjára jár el.

Először bíróság elé állítja Matteo Salvinit, amiért megvédte az ország határait, majd megtagadja, hogy az ügy az Európai Parlament elé kerülhessen.

Az igazság az, hogy nem akarják megállítani az illegális bevándorlást, börtönbe akarják juttatni mindazokat, akik megvédik a határokat és nem hajlandók beszélni minderről. Egész Európa szégyenei

– írják egy közleményben a Liga európai parlamenti képviselői. Salvini legfrissebb nyilatkozatában azt mondta: nincs benne félelem, úgy véli, fel fogják menteni, valójában a kormányt próbálja támadni a baloldal.

Az Affari italiani portál felmérést készített arról, hogy mit gondolnak az olaszok, hogy Matteo Salvinire hat év börtön várhat, amiért megvédte Olaszország és egyben Európa határait.

A válaszadók 92 százaléka úgy véli, hogy Salvini kötelezettségének megfelelően járt el, csak nyolc százalék adott igazat a volt belügyminisztert támadó ügyészeknek.

„Az olaszoknak határozott elképzelésük van, meg kell állítani az illegális bevándorlást, az olasz határok védelme kötelesség” – írta Salvini egy rövid bejegyzésben a Facebookon.

Borítókép: Matteo Salvini (Fotó: AFP)