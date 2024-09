Trump: A politika egy piszkos játék, de én szeretek nyerni

Donald Trump az interjú elején kiemelte, akik fasisztának tartják, éppen azok a legnagyobb kommunisták. Kérdésre válaszolva kiemelte, nem szeret veszíteni, de ha egy ország vezetéséről van szó, nem feltétlenül csak azt kell tenni, ami népszerű, hanem azt kell tenni, ami egy országnak jó.

A republikánus elnökjelölt szerint a politikához és az elnökjelöltséghez bátorság is kell – hasonlóan, mint az üzleti életben.

Háború Ukrajnában

Trump arra a kérdésre, hogy képes lenne-e olyan megállapodást találni, amelyet Vlagyimir Putyin orosz elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő is elfogadna azt mondta:

Ha nyerek, meg tudok kötni egy alkut, és akkor garantált lesz az üzlet. Ez egy háború, aminek nem lett volna szabad megtörténnie. Szörnyű! Biden a legrosszabb elnök országunk történetében, és ennek soha nem lett volna szabad megtörténnie, de megtörtént. És most már sokkal nehezebb lesz üzletet kötni, mint a kezdete előtt.

Trump szerint igaz ez Izraelre és sok egyéb helyre is, ahol háború van. Úgy fogalmazott, hogy a világ most egy durva hely, és ez nagyrészt annak a ténynek köszönhető, hogy Amerikának nincs vezetése. Úgy vélte, Ukrajna ügyére pontot kell tenni, mert ennek akár egy harmadik világháború is lehet a vége.

Megjegyezte azt is, hogy Putyinnak el sem kellett volna kezdenie a háborút.

Kína

Az interjúban szóba került, hogy az USA hogyan kerülje el a háborút Kínával a XXI. században. Trump erre úgy válaszolt:

Van egy nagyon szigorú tervem, hogyan állítsuk meg Ukrajnát és Oroszországot. És van egy ötletem Kínával kapcsolatban is, mivel igen nagy bajban vagyunk. De nem tudom megosztani még ezeket a terveket, mert félő, hogy akkor sikertelen lesz.

2020-as választás

A legutóbbi amerikai elnökválasztás kapcsán pedig arról beszélt, hogy a csalás a demokraták oldalán történt. Joe Biden migrációs politikájáról szólva megjegyezte:

Nálunk van a világtörténelem legrosszabb határa. A világ más országaiból is érkeznek emberek, börtönökből és elmegyógyintézetekből is, és rengeteg az utcai bűnöző. Jó úton vagyunk afelé, hogy elpusztítsuk az országunkat.

Trump szerint a bevándorlási válságra az lehet a megoldás, hogy mielőbb el kell távolítani a bűnözőket.

Az elnökjelölt a marihuána tervezett legalizálásáról is beszélt. Szerinte ezt törvényesen és összehangolt módon a floridai minta alapján kell megtenni. Az ország megosztottabbnak tűnik, mint valaha, hangzott el az interjúban. A kialakult helyzetért pedig két embert okolt: Joe Bident és Kamala Harrist.

Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke átöleli a demokraták elnökjelöltjét, Kamala Harris amerikai alelnököt az IBEW Local Union #5 kampányeseményén 2024. szeptember 2-án a pennsylvaniai Pittsburghben (Fotó: Getty Images/AFP/Michael M. Santiago)

Joe egy katasztrófa, és Kamala a végén rosszabb lesz, mint ő.

Trump szerint a demokraták a kampányban kitalált történetekhez ragaszkodnak. Azt mondta, hogy ő a maga részéről a demokrata, liberális szavazókat is tiszteli, és tiszteli az életet is. Hozzátette:

Úgy gondolom, van esélyünk megmenteni az országot. A november 5-i választás az ország valaha volt legfontosabb választása, mert ha nem nyerjük meg, nem tudom, hogy lesz-e még egy választás, és végül kommunista ország leszünk.

A volt elnök kijelentette azt is, hogy Kamala Harris egy marxista politikus. Olyan politikát támogat, amely a demokratikus szocializmus irányába mutat. De ezt az évek során többször próbálták ki különböző helyeken, és soha nem működött.

Elnöki eredmények

Az interjúban Donald Trump korábbi elnöksége kapcsán kiemelte:

Nem voltak háborúink, amikor elnök voltam. Ez nagy dolog. Amikor elnök voltam, legyőztük az Iszlám Államot, de ezzel egy olyan háború kezdődött, amelyet közel sem nyertünk meg. Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke azt mondta, a világnak vissza kell kapnia Trumpot, mert mindenki félt Trumptól. Én nem ezt a kifejezést használnám, de szerintem tiszteltek engem.

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke július 11-én Floridába repült, hogy a washingtoni NATO-csúcs végén találkozzon Donald Trump volt amerikai elnökkel (Fotó: AFP/X/Orbán Viktor)

Trump leszögezte, jó célokra szeretné használni az elnökségét. Arról is beszélt, hogy nyilvánosságra hozná a Pentagon birtokában lévő esetleges ufóaktákat is. Az interjú végén a halandóság és a vallás került szóba. Trump azt hangsúlyozta: „Ha vallásos vagy, szerintem jobban érzed magad. Azt hiszem, országunkból hiányzik a vallás. Szerintem sokkal jobb hely egy vallásos ország. Bizonyos mértékig útmutató, hiszen vallás nélkül nincsenek védőkorlátok. Szeretném, ha visszatérnénk a valláshoz.”