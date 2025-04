Trump támogatóit vette célba egy férfi

Pennsylvaniát az egyik legfontosabb csatatérállamként tartották számon az idei választáson, és úgy tűnik, az ezzel járó feszültség a polgárok mindennapjaiba is begyűrűzött. Most letartóztattak egy 63 éves férfit a pennsylvaniai Bucks megyében. Alaric Dalberg szögeket és csavarokat szórt a Donald Trump támogatóinak kocsifelhajtójára – számol be róla a Breitbart amerikai hírportál.

Az idős férfi azért szórt szögeket és csavarokat felhajtókra, illetve parkoló autók köré, mert tulajdonosaik támogatásukat fejezték ki Trump felé. Illusztráció (Forrás: Pixabay)

A bírósági iratok szerint a férfi tavaly október 30-án a kocsijából szórt szögeket és csavarokat egy olyan ház elé, ahol a Trump-kampány támogató táblája volt látható. Másnap egy nő, aki egy helyi élelmiszerboltban dolgozik, munka után jelentette, hogy szögek és csavarok vannak szétszórva a parkoló autója körül.

A rendőrség szerint Dalberg beismerte, hogy vásárlás közben döntött úgy, hogy célba veszi a nőt, miután meghallotta, hogy a nő kifejezte Trump iránti támogatását. A hatóságok szerint november 1-jén történt egy harmadik eset is, szintén egy olyan háznál, ahol Trump-kampánytáblákat tettek ki.

A hatóságok szerint Dalberg bevallotta tettét, sőt azt is elismerte, hogy az „buta és ostoba” volt. A férfit zaklatás, rendbontás és kapcsolódó bűncselekmények vádjával tartóztatták le.

Borítókép: Trump-kampánytáblák (Fotó: Getty Images via AFP)