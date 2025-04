Trump így lehet harmadszor is elnök

Mike Johnson, a képviselőház republikánus elnöke – szakmáját tekintve alkotmányos ügyekre szakosodott ügyvéd – kedden hangsúlyozta, hogy az alkotmány módosításához magas a léc. Hozzátette, hogy meggyőződése szerint Donald Trump ismeri az erre vonatkozó alkotmányos korlátokat.

Donald Trump az elmúlt napokban többször felvetette, hogy elgondolkodna egy harmadik elnöki cikluson, ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy még a második elnöki időszakából is csaknem négy év van hátra, és a jelenlegi feladatokra összpontosít.

Hétfőn a témát érintő újságírói felvetésre, miszerint ha megnyílna a jogi út egy újbóli elnökjelöltség felé, akkor akár Barack Obama is indulhatna, azt felelte Donald Trump, hogy nagyon szívesen lenne ellenfele a 2009-2017 között hivatalban lévő demokrata politikusnak egy újabb választási kampányban.

Donald Trump a Fehér Házban nyilatkozva azt mondta, érkeztek hozzá kérések arra, hogy a 2028-as elnökválasztáson is méresse meg magát, és erre létezhet jogi út is.

Az elnök a hétvégén az NBC televíziónak adott telefoninterjúban úgy fogalmazott, „nem viccel", amikor harmadik elnöki ciklusról beszél.

Az amerikai alkotmány huszonkettedik kiegészítése szerint egy személy csak kétszer választható elnökké.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)