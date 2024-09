Vukics Ferenc: Ukrajnában hadműveleti válság van

Bejelentettek egy új ukrán cirkálórakétát is, amely akár 800 kilométer mélységben is képes csapást mérni. Érdekes, hogy pont amerikai eszközökkel megegyező távolságról van szó, és hogy ez az új eszköz a semmiből lett több mint 10 hónap alatt kifejlesztve. A legtöbb nyugati elemző itt is fölteszi azt a kérdést, hogy vajon ez hogyan sikerülhetett, ha nem egy régi szovjet projektet folytattak tovább. Sokan valószínűsítik azt, hogy brit és amerikai közvetítéssel rakják össze az új cirkálórakétát, amit nagy valószínűséggel még Ukrajnában sem tudnak összeszerelni, hanem inkább Lengyelországban. Egy ilyen állítólagos ukrán rakéta megoldaná ezt a problémát, tehát kicsit úgy nézne ki, mint Mátyás király meséjében, hogy hozott is valaki ajándékot, meg nem is.