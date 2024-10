Éjszakai lövöldözés Pozsonyban

bővítés

Tele van botrányokkal az EU bővítési biztosjelöltjének élete

A szlovén jelölt, Marta Kos még csak nem is az EU-ban él, egy lobbicégnél tanácsadó, hírbe hozták a volt Jugoszlávia titkosrendőrségével, és állítólag beosztottjaival is agresszíven viselkedett. Ráadásul férje miatt is kétséges, kinek az érdekeit képviselné.