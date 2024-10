Komoly kritikák kereszttüzébe került a Béke Barátai csoport az EU-s külügyi tanácsban

Komoly bírálatok kereszttüzébe került a Béke Barátai nevű ENSZ-országcsoport létrehozása az európai uniós külügyi tanács ülésén, Magyarország azonban továbbra is erősen támogatja a kezdeményezést – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Luxembourgban.

Itt számítottam arra, hogy majd személyeskedés is történik, de úgy látom, hogy mivel nem az egyetlen európai uniós tagországként, hanem Franciaországgal együtt vettünk részt az alakuló ülésen New Yorkban, így mindenki próbált lekerekítve fogalmazni. A franciáknak nekirontani azért bátorság kell, és ezt úgy látom, többen nem tudták összegyűjteni

– mondta.

Tehát így aztán csak úgy a Béke Barátai csoportot általában kritizálták. Volt, aki azt is mondta, hogy harcolni kell a Béke Barátai csoport ellen, ami azt hiszem, hogy tényleg most már mindennek a teteje

– tette hozzá.

Leszögezte, hogy Magyarország továbbra is határozottan támogatja a csoport létrehozását az ENSZ-ben, és készen áll a közös munkában való részvételre. – Azt gondoljuk, hogy az a nyilatkozat, amelyet elfogadott ez a csoport, mondván, hogy a területi integritást, a szuverenitást, az ENSZ Alapokmányát is tiszteletben kell tartani, orvosol minden olyan kritikát, amelyet korábban az európai barátaink ezzel kapcsolatban felsorakoztattak – hangsúlyozta. Szijjártó Péter arra is kitért, hogy ismét erős volt a nyomás, hogy az Európai Békekeretből fizessenek ki hatmilliárd eurót az Ukrajnába fegyvereket szállító tagállamoknak. – Mi ezt továbbra sem engedjük – húzta alá.

Megjegyezte azt is, hogy az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője előállt egy javaslattal, amelynek értelmében mindezt önkéntes alapokra helyeznék. Ezt üdvözölte, és leszögezte, hogy Magyarország rég szorgalmazza, hogy senkit ne akarjanak olyan döntésbe belekényszeríteni, amiben nem akar részt venni. – Tehát jeleztem is a főképviselőnek, hogy mi az önkéntes alapokra történő átállást támogatjuk, mire ő megjegyezte, hogy akkor innentől kezdve már nem Magyarországot lehet vádolni azzal, hogy az Európai Békekeretből nincsenek kifizetések. Ebben történetesen igaza van, hosszú idő után valamiben egyet tudtunk érteni – fogalmazott.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)