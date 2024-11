Komoly gond az illegális migráció Horvátországban is

A legnagyobb kihívást továbbra is a Bosznia-Hercegovinával közös határ jelenti, amely Horvátország leghosszabb külső határa. Bozinovic szerint azonban ezen a szakaszon is sikerült magas szintű védelmet kiépíteni.

Mandátumunk kezdetén egyetlen technikai eszköz sem volt telepítve erre a határra, gyakorlatilag a nulláról indultunk. Ma már Európa egyik legrespektáltabb határrendészetével rendelkezünk

– nyilatkozta a belügyminiszter.

A horvát határvédelem fejlődése különösen fontos az Európai Unió szempontjából, hiszen Horvátország 2023 januárja óta a schengeni övezet tagja. Ez azt jelenti, hogy az ország külső határai egyben az EU külső határai is, így kiemelt felelősség hárul a horvát hatóságokra az illegális migráció megfékezésében.

A miniszter beszámolt arról is, hogy folyamatosan fejlesztik a határvédelmi technológiákat és infrastruktúrát. Ennek részeként modern megfigyelőrendszereket, drónokat és egyéb high-tech eszközöket vetnek be a hatékonyabb ellenőrzés érdekében. Emellett nagy hangsúlyt fektetnek a határőrök képzésére is, hogy lépést tudjanak tartani a folyamatosan változó kihívásokkal.

Borítókép: Davor Bozinovic horvát belügyminiszter (Fotó: AFP)