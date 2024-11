Pánikhangulat Kijevben az orosz megtorló csapások árnyékában

Az Oresnyik rendszer harci körülmények közötti alkalmazása azt mutatja, hogy Oroszország egyre fejlettebb fegyverrendszereket vet be a háborúban, ami stratégiai üzenetként is értelmezhető a Nyugat felé. A nyilatkozatban említett „globális jellegű elemek” arra utalnak, hogy az orosz fél szerint a konfliktus már túllépett a regionális kereteken és a nemzetközi közösséget is közvetlenül érinti.