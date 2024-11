Szijjártó: Wilders pártja új irányt adott a magyar–holland viszonynak

A tárcavezető Geert Wildersszel, a Szabadságpárt vezetőjével, valamint a gazdasági, a külkereskedelmi és a külügyminiszterrel is egyeztetett Hollandiában, majd arról számolt be, hogy korábban a két ország politikai kapcsolatait „turbulenciák jellemezték”, az új kormánykoalíció felállása óta azonban visszatért a viszony a kölcsönös tisztelet talajára, legalábbis az esetek döntő többségében, s így az együttműködés érdemi kérdéseire lehet koncentrálni. Hangsúlyozta, hogy Hollandia jelenleg Magyarország nyolcadik legfontosabb kereskedelmi partnere, a kétoldalú kereskedelem értéke rendszeresen meghaladja az évi tízmilliárd eurót, a hazánkban működő 520 holland vállalat pedig 19 ezer embernek ad munkát, és újabb és újabb beruházásokat terveznek.

A Szabadságpárt kormányzati szerepvállalásának köszönhetően a migrációs kérdésekben is egy követ fújunk, hiszen a külső határok védelmében látjuk a megoldást. Brüsszel ma sajnos egy bevándorláspárti politikát visz, ezzel szemben azonban mi, magyarok és Hollandia is a külső határok védelmére helyezné a hangsúlyt

– jegyezte meg. Majd hozzátette, hogy a schengeni övezet túlélésének is ez a kulcsa. Szijjártó Péter ezt követően kiemelte, hogy a szabad kereskedelem egyértelműen érdeke Hollandiának és Magyarországnak is, hiszen mindkét ország jelentős exportőrnek számít Európában és globálisan is. Ezért tájékoztatása szerint a magyar kormány az idei európai uniós elnöksége alatt is komoly hangsúlyt helyez a közösség szabadkereskedelmi tárgyalásainak előmozdítására.

Kitért a nukleáris energia fontosságára is, emlékeztetve, hogy mindkét ország részese az atomenergiát használó európai országok koalíciójának, és ekképpen nem fogadják el annak negatív diszkriminációját.

A nukleáris energia egyértelműen megújuló energiának kell minősüljön. Hollandia és Magyarország is komoly beruházásokat hajt végre, illetve tervez végrehajtani a nukleáris szektorban, így a jövőben ezen a területen is szorosan együtt fogunk működni

– tudatta. A miniszter leszögezte, hogy az atomenergia feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a gazdasági teljesítmény növelésével párhuzamosan a környezetet is meg lehessen védeni, s fenntartható módon, megfizethető áron és biztonságosan lehessen előállítani a gazdaság és a háztartások számára szükséges energiát.

A Szabadságpárt kormányzati szerepvállalásával tehát más dimenzióba kerültek a magyar–holland kapcsolatok, és ebből Magyarország sokat tud profitálni a jövőben is

– összegzett.

Borítókép: Geert Wilders, a holland Szabadságpárt elnöke és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Hágában (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)