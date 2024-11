Újabb németországi falut árasztanának el migránsokkal

Du kannst inzwischen in ein beliebiges Dorf des Landes fahren und triffst schockierte Anwohner, die sich nie gewünscht haben, Flüchtlingscontainer vor der eigenen Haustür zu haben, aber sehr wohl welche bekommen. Ortsbesuch in Petersdorf, wo am Sonntag gewählt wird. @niusde_ pic.twitter.com/7yhcKcfmXu