Macronnak minél előbb meg kell találnia az új miniszterelnököt

A posztra a francia és a nemzetközi sajtóban több jelölt neve is felmerült. Bernard Cazeneuve korábbi miniszterelnök, Sebastien Lecornu védelmi miniszter, Francois Bayrou, a MoDem párt vezetője és Jean Castex korábbi miniszterelnök mellett a most megbuktatott Barnier neve is felmerült, de ő már jelezte, hogy nem vállalná újra a tisztséget – írja a Bloomberg amerikai hírportál.