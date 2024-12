Szijjártó Péter: Újabb magyar szakértőket alkalmaz az ENSZ Terrorizmus Ellenes Hivatalának budapesti központja

A tárcavezető az ENSZ terrorizmus elleni küzdelemért felelős főtitkárhelyettesével, Vlagyimir Voronkovval folytatott előző napi tárgyalását követően arról számolt be a Facebookon, hogy a világ számos pontján rendkívüli terrorfenyegetettséggel kell szembesülniük az ott élőknek.

Afrikában a Száhel-övezet, a Közel-Keleten Szíria, Ázsiában Pakisztán és Afganisztán szenvednek a leginkább a terrorizmus kihívásaitól

– emelte ki, ugyanakkor rámutatott, hogy mostanra ez is globális kihívássá vált, a világ korábban biztonságosnak számító részein is gyakran üti fel ma a fejét a terrorizmus veszélye.

Magyarország álláspontja szerint az ENSZ egyik legfontosabb feladata a globális terrorizmus elleni küzdelem sikerre vitele kellene, hogy legyen

– írta. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy hazánk erején felül veszi ki a részét ebből a küzdelemből, amit az is bizonyít, hogy az ENSZ Terrorizmus Ellenes Hivatalának legnagyobb központja New York után Budapesten van. Tájékoztatása szerint itt mára huszonnyolcan dolgoznak, köztük nyolc magyar, és a budapesti központ egyre több funkciót lát el, így például a terroristák országok közötti mozgását vizsgáló és az azzal szembeni akciókat összehangoló részleg is Magyarországon rendezkedett be.

Vlagyimir Voronkovval aláírtuk azt a megállapodást, amelynek értelmében újabb magyar szakértőket fognak alkalmazni a budapesti központban, így az ott dolgozóknak már a harmada lesz magyar

– tudatta.

