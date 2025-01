Belföldi terrorizmusról beszél a svéd miniszterelnök

Kedden, kora este bűnbandák csaptak össze a svédországi Lund egyetemi város központi pályaudvarán. A lövöldözésben egy 30 év körüli férfit lelőttek, a rendőrség pedig egy 17 éves fiút vett őrizetbe gyilkosság gyanújával. A lundi központi pályaudvaron tartózkodó szemtanúk a Sydsvenskannak elmondták, hogy három-négy lövés dördült el a helyszínen.

– Megrémültem, ezért futottam. Aztán hallottam, hogy valaki kiabál

– mondta az egyik szemtanú.

Az elmúlt napokban több robbantásos merénylet is megrázta Stockholm déli részét. Bagarmossen, Blasut, Kärrtorp és Arstaberg kerületek is a bandaháborúk színhelyévé váltak – írta a Samnytt svéd hírportál, és hozzátették, kedd este Helsingborgban is robbantottak egy bombát. A rendőrséget egy lövöldözéshez is riasztották a nyugat-stockholmi Sundbybergben.

Ez csak néhány az elmúlt napok erőszakos eseményeiből, amelyek a bűnbandákhoz köthetők Svédországban. Mint kiderült:

Svédországot január 28-ig 30 robbantásos merénylet rázta meg

– hívta fel rá a figyelmet a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök „belföldi terrorizmusnak” nevezte a bandák közötti háború miatt egyre terjedő és erősödő erőszakot, és ígéretet tett arra, hogy megállítják a bandákat, Gunnar Strömmer igazságügyi miniszter pedig összehívja a szervezett bűnözés elleni tanács ülését.

– A bűnbandák teljes mértékben semmibe veszik a társadalmat. Ez belföldi terrorizmus, amely ellen a társadalom teljes erejével kell harcolnunk

– fogalmazott az Aftonbladetnek.

A svéd sajtó arról is ír, hogy a bandák közötti összecsapások karácsony óta megsokszorozódtak, és ez a Rawa „Kurd róka” Majid és Ismail „Strawberry” Abdo bandavezérek közötti konfliktushoz köthető.

Ardavan Khoshnood kriminológus egyébként már 2023-ban arról beszélt, hogy szinte csak a háborúban lévő országokban robbantanak többet, mint Svédországban.

Mexikó az egyetlen nem háborúban álló ország a világon, ahol többet robbantanak, mint Svédországban

– hívta fel rá a figyelmet.

