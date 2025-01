Deutsch Tamás helyretette Magyar Pétert, aki azt sem tudja, hol a munkahelye

Én holnap repülök ki Brüsszelbe, ott leszek szerda estig és rövidesen találkozunk!

– mondta követőinek Magyar Péter a közösségi oldalon.

Deutsch Tamás erre közösségi oldalán üzent képviselőtársának.

Ne tegye, Magyar úr, ne tegye! Ha a munkájára gondolt és arra, hogy kivételesen bejönne a munkahelyére, akkor ne repüljön Brüsszelbe, mert a héten az Európai Parlament plenáris ülést tart és az Strasbourgban van. Ennyi.

– írta a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője.

A tévesztés nem csoda, hiszen lapunk is többször megírta, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke nem jár be munkahelyére. Ahelyett, hogy Brüsszelben végezné a képviselői munkáját, Magyarországon, sörözéssel üti el az időt – derült ki egy olvasónk által készített fotóból.

A szánalmas munkakerülése azért is visszás, mert még maga Magyar Péter számolta ki, hogy öt év alatt egy vagyont haza lehet hozni Brüsszelből.

Magyar Péter jelenleg is felveszi a több millió forintos fizetését. Azt is megígérte, hogy megválasztása esetén eltörli a mentelmi jogot, azonban amióta mandátuma van, nem hajlandó lemondani róla. Annak pedig sem jogi, sem anyagi következménye nincs, hogy Magyar Péter a választói felhatalmazás ellenére nem jár be a munkahelyére, ugyanis az uniós jog szinte egyáltalán nem szankcionálja, ha egy EP-képviselő rendszeresen távol marad, nem vesz részt a plenáris vagy bizottsági üléseken.