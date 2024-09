Magyar Péter nem jár be a munkahelyére, ma a Keleti pályaudvarnál sörözött + fotó

Magyar Péter ahelyett, hogy Brüsszelben végezné a képviselői munkáját, Magyarországon a Keleti pályaudvar mellett, sörözéssel üti el az időt – derült ki egy olvasónk által készített fotóból. Annak fényében nincs is ebben semmi meglepő, ami már az utóbbi időszakban a választóknak is feltűnhetett: a baloldalon semminek nincs következménye, ennek az életérzésnek a Tisza Párt elnöke is rákaphatott az ízére.

Magyar Péter a Keleti pályaudvartól nem messze, egy sörözőben

Bár a csütörtök Magyar Péternek csak a második munkanapja – lett volna – az Európai Parlamentben, azonban a Metropol rámutatott:

nemhogy a második, de még az EP alkotmányügyi bizottságának első szerdai ülésén sem jelent meg, aminek nemcsak tagja, hanem alelnöke is.

Mindeközben a bizottság többi alelnöke és az elnöke meg tudott jelenni az ülésen, de a Tisza Párt listavezetőjének széke látványosan üresen maradt az elnöki pulpituson.

Forrás: Metropol

Emlékezetes, a június 9-i európai parlamenti és önkormányzati választások előtt Magyar Péter azzal kampányolt, hogy a Tisza Párt képviselői minden körülmények között be fognak járni a munkahelyükre, azaz az Európai Parlamentbe. Többek közt az EP-listavezetők köztelevízióban rendezett vitáján is kijelentette: „a Tisza Párt képviselői bizonyosan be fognak járni a munkahelyükre, és önöket fogják képviselni”.

Hiteltelenségből jeles

A Metropol emlékeztetett, a baloldal új vezetője nem először bukik le azzal, hogy szembemegy kampányígéreteivel. A Tisza Párt elnöke korábban számtalan alkalommal kijelentette, hogy nem veszi fel az Európai Parlamenti mandátumát, most mégis EP-képviselő.

A munkakerülése már csak azért is visszás, mert még maga Magyar Péter számolta ki, hogy öt év alatt kétmilliárd forintot is haza lehet hozni Brüsszelből.

Magyar Péter jelenleg is felveszi a négymillió forintos fizetését Brüsszelből. Azt is megígérte, hogy megválasztása esetén eltörli a mentelmi jogot, azonban amióta mandátuma van, nem hajlandó lemondani róla. Nagy Ervin ezzel kapcsolatban az Origónak megjegyezte: világos, hogy Magyar Péter fél a diszkóbotrány miatti nyomozástól.