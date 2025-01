Itt a kormány válasza az uniós gigabírságra és a fizetési felszólításra

Magyarország Kormánya a tegnapi napon kézhez kapta a Bizottság fizetési felszólítását. A bírságot a magyar kormány nem fizeti be és minden rendelkezésére álló jogi és politikai eszközt igénybe vesz annak érdekében, hogy az ország határait megvédje és az illegális migrációt megállítsa. Magyarország álláspontja évek óta világos: megvédjük Magyarország határait és nem engedjük, hogy Brüsszel bevándorlóországot csináljon hazánkból. Brüsszel továbbra is migrációpárti politikát folytat és nem tett le arról, hogy minél több bevándorlót hozzon be Európába.