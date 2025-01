Orbán Balázs: Ideje, hogy a brüsszeli vezetők a béke megnyeréséért tevékenykedjenek

Az idő nekünk dolgozik, hiszen az európai embereknek is egyre jobban elegük van abból, hogy a brüsszeli elit háborúkat és migránsokat pénzel, illetve ideológiai csatákat vív ahelyett, hogy a valós, a mindennapi életet érintő problémákkal foglalkozna. Hasonló volt a helyzet az USA-ban is. A két csatatér közül az egyiken már nyertek a patrióták: Amerikában győzött Donald Trump. Európában is komoly változások történtek, hiszen a jobboldali pártok sorra remekeltek a választásokon. Az embereket nem lehet becsapni, így van okunk az optimizmusra.