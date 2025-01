Sokkoló ítélet a sokkoló bűncselekmény után

A sokkoló eset Ausztrián túl is címlapokra került. Tizenkilenc tinédzser állítólag hónapokon keresztül többször is szexre kényszerített egy tizenkét éves kislányt. Egy 17 éves szíriai ellen kedden született ítélet, amelyben felmentették – írja a Junge Freiheit. A gyanúsítottak mindannyian 13 és 18 év közötti migránsok voltak. A kislányt hónapokon át filmezték is szex közben, amivel megzsarolták. Végül „Mia” az édesanyjához fordult, aki értesítette a rendőrséget.

Monatelang zwingen 19 junge Männer eine Zwölfjährige zum Sex, so der Vorwurf. Nun fällt das Urteil gegen den Haupttatverdächtigen im aufsehenerregenden „Fall Mia“: Der Syrer wird freigesprochen. https://t.co/trqfY5AB2e — JUNGE FREIHEIT (@Junge_Freiheit) January 8, 2025

A bűncselekmények 2023 végén történtek a bécsi főpályaudvar melletti parkolóban: a vád csoportos nemi erőszak volt. Az iskolás lányt állítólag a barátja kényszerítette arra, hogy szexeljen a társaival. Ezt követően több mint egy éven át „trófeaként” adták tovább, számolt be a Krone című osztrák lap.

A bíró azonban az egyik vádlottat, a kislány szíriai barátját nem találta bűnösnek, mert az kijelentette, hogy nem alkalmazott erőszakot, és szerinte „Mia” már 14 éves. A bíró ezt elhitte annak ellenére, hogy az ügyész szerint az áldozat többször elmondta a szíriainak, hogy „nem akarja a szexuális aktust”.

Az áldozat családjának ügyvédje azt mondta: „Az ügyfelem nagyon rossz állapotban van. Lakóhelyet és iskolát kellett változtatnia.” A bíróság által kirendelt szakértő azonban nem akarta igazolni, hogy a lány poszttraumás stresszben szenved. Az ügyvéd szerint ez érthetetlen.

A bíró védelmébe vette a fiatal szíriait, aki 2015-ben érkezett családjával Ausztriába:

Két nagyon fiatal emberről van szó, akiknek nem volt szexuális tapasztalatuk.

Megbotránkoztató volt az is, amit a fiatal a tárgyalóteremben tett: száz eurót tett le a család ügyvédje elé – hogy ezt minek szánta, nem világos, ezt látva azonban a kislány édesanyja összeomlott a tárgyalóteremben.