Trump győzelme a liberális világrend végét jelentheti

Donald Trump beiktatása már most komoly vitákat váltott ki a liberális elit köreiben. Ahogy Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője kifejtette legutóbbi publicisztikájában, Trump elnöksége jelentős változásokat hozhat az amerikai és a nemzetközi politikában egyaránt. Ez nemcsak Amerikában jelent új irányt, hanem világszerte a patrióta értékek felerősödését vetíti elő.

Trump elnök egyik legfontosabb lépése az volt, hogy elzárta az amerikai forrásokat az NGO-k elől.

Fotó: AFP

Deák Dániel szerint Orbán Viktor évekkel megelőzte korát, amikor már 2014-ben Tusnádfürdőn élesen bírálta a liberális demokratikus modell fenntarthatóságát.

A liberális eszmék eltávolodtak a hétköznapi emberek valóságától. Az emberek a valós megoldásokat keresik, nem pedig utópisztikus ideológiákat

– állapította meg. Most Trump beiktatása igazolja, hogy a világban egyértelmű elfordulás tapasztalható a liberális demokratikus modellektől.

Trump igazolja Orbán Viktor előrelátását

Trump beiktatási beszédének gondolatai visszaköszönnek a korábbi Orbán-beszédekből. A család, a nemzeti öntudat és a hagyományos értékek hangsúlyozása Trump politikájának is alapja, ahogy Orbán Viktorénak is. Ez az együtthangzás nem véletlen:

Az amerikai fordulat megnyitja az utat egy erősebb, patrióta Európa előtt is

– fogalmazott Deák Dániel. A globalista elitek érthetően érzik a veszélyt. Kanadában Justin Trudeau miniszterelnök lemondása, a német balliberális koalíció bukása, valamint Franciaország politikai patthelyzete mind azt jelzi, hogy a liberális világrend súlyos válságban van.

Ezek a folyamatok azt mutatják, hogy a nemzeti érdekek visszatérnek a politikai döntéshozatal középpontjába

– hívta fel a figyelmet Deák.

A Soros-birodalom végnapjai?

Trump egyik első intézkedéseként megvonta az NGO-k amerikai pénzügyi támogatását. Orbán Viktor ezt élesen bírálóan üdvözölte:

A Soros-birodalom kétfejű sárkány, az egyiket, a washingtonit levágták. Most a brüsszeli fej van soron.

Ez a lépés erős jelzés arra, hogy az amerikai kormány immár nem támogatja a liberális ideológia exportját.

Deák Dániel is rámutatott: Soros György és fia, Alex Soros globális befolyása meggyengült, míg korábban az Egyesült Államokból jelentős anyagi támogatást kaptak. Ez a támogatás most megszűnik, ami komoly csapást jelent a globalista hálózatokra.

Az NGO-k többé nem számíthatnak Washington támogatására, de Európában még harcolnunk kell

– emelte ki.

Alex Soros a Financial Timesnak adott interjújában maga is elismerte, hogy az OSF befolyása csökkent, de megpróbálja fenntartani a liberális ideológia hálózatait, erről lapunk is részletesen beszámolt.

Nem indulok választáson, de pozíciómból olyan dolgokat tehetek, amelyeket más nem tud

– jelentette ki Soros, aki az NGO-k támogatásának folytatásáról is beszélt.

Magyarország mozgástere nőtt

Trump győzelme következtében Orbán Viktor politikai mozgástere is jelentősen nőtt. Ahogy Deák Dániel fogalmazott:

Magyarország immár nem elszigetelt, hanem visszatért a történelem főutcájára.

Ez a nemzetközi támogatás lehetővé teszi, hogy hazánk még erőteljesebben képviselje érdekeit Brüsszelben is. Orbán Viktor nem rejtette véka alá: a következő nagy csata Brüsszelben zajlik majd, ahol a magyar kormány célja a szankciós politika és a Soros-hálózat európai befolyásának felszámolása.

A brüsszeli adminisztrációban kell fordulatot elérni, ez a patrióta politika következő nagy kihívása

– mutatott rá a miniszterelnök. Az energiabiztonság terén is komoly érdekünk fűződik Trump politikájához. Orbán Viktor egy rádióinterjújában hangsúlyozta: a déli gázútvonal kiépítése és a szerbekkel való együttműködés biztosítja Magyarország energiaellátását.

Ha ez nem lenne, akkor Magyarország és Szlovákia is bajban lenne

– tette hozzá.

Európa fordulóponthoz érkezett

Európa ma a globalista és a patrióta erők küzdelmének színtere. Deák szerint míg Amerikában Trump győzelme éles fordulatot hozott, addig Európában még sok a tennivaló.

Az európai patrióták erősödnek, de a globalisták még mindig fontos pozíciókat tartanak

– figyelmeztetett. Franciaországban Marine Le Pen emelkedése, Ausztriában pedig az Orbán Viktor vezette Patrióták Európáért frakció erősödése mind azt mutatja, hogy a patrióta politika egyre szélesebb támogatást élvez.

A globalista bástyákat sorra kell felszámolni, hogy Európa visszatérjen a nemzeti érdekek alapjára

– emelte ki Deák.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)