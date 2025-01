Soros elismerte: befolyásolja a politikai döntéshozókat

Alex Soros, a 39 éves milliárdos és politikai adományozó, nemrég vette át apja, Soros György hatalmas birodalmának irányítását. A Financial Times-nak adott interjújában most betekintést engedett családja történetébe, politikai nézeteibe és jövőbeli terveibe.

Alex Soros, a Soros-birodalom feje (Fotó: AFP)

Soros György, a 94 éves magyar származású oligarcha hatalmas vagyont halmozott fel befektetéseivel, és létrehozta a Nyílt Társadalom Alapítványt (OSF) „a demokrácia és az emberi jogok támogatására”. Alex Soros most ennek a szervezetnek az élére került, ami óriási befolyással jár, s annak ellenére irányítja a világ több politikusát, hogy soha nem indult választáson. Az emberek nem szavaztak neki bizalmat. Sorosék mégis markukban tartják az erre fogékony politikusokat. Brüsszelben sincs ezekből hiány. Joe Biden bukott amerikai elnökkel is gyakaran találkozott, sőt apja kitüntetését is átvette a Fehér Házban.

Soros és a politika

Alex Soros politikai nézetei hasonlóak apjáéhoz. A 2024-es választási ciklusban több mint 85 millió dollárt költöttek kampányfinanszírozásra.

Boldogan kivonnám a pénzt a politikából, csináljuk holnap... kampányfinanszírozási reform, és szabályozzuk úgy, ahogy Európában

– mondta Soros, utalva arra, hogy szerinte túl nagy szerepe van a pénznek az amerikai politikában.

Az OSF vezetőjeként Soros jelentős változtatásokat hajtott végre, többek között csökkentette a személyzet létszámát. Büszke arra, hogy kirúgta az embereket a munkahelyükről.

Apám nem akart munkaközvetítő irodát létrehozni, hanem hálózatok hálózatát, és nagyon elégedetlen volt az alapítványnál lévő bürokrácia mennyiségével

– magyarázta.

Soros aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a liberális értékrendet, amit az OSF régóta támogat, ma minden eddiginél nagyobb kihívások érik. Soros azonban nem fogadja el, hogy a történelem visszafordulna.

Ukrajna és a háború mellett Sorosék

Az interjúban Soros beszélt Ukrajnáról, Izraelről és a palesztin kérdésről is. Habár Biden és Brüsszel háborúpártiságukat bizonyítva temérdek pénzt toltak bele az öldöklésbe Alex Soros szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy Trump képes lenne véget vetni az orosz-ukrán háborúnak, és aggódik a közel-keleti helyzet miatt.

Fel kell tenni a kérdést a rövid távú győzelmekkel szemben a hosszú távú győzelmekről

– mondta Izrael Gáza elleni offenzívájával kapcsolatban.

Alex Soros aktív közösségi média-felhasználó, ami rengeteg kritikákat is kiváltott. Az Instagramon gyakran büszkélkedik azzal, hogy olyan politikusokkal tárgyal, akikhez beosztásánál vagy hivatalánál fogva semmi köze nem lenne. Úgy osztja az ideológiáját, mintha ez egyértelmű kötelessége lenne.

Legutóbbi bejegyzésében a Világgazdasági Fórumról posztolt.

Az interjúban a baloldali oligarcha elismeri, hogy befolyásolja a politikusokat. Úgy fogalmazott:

Indulnék-e választáson? Nem zárok ki semmit, de aligha gondolom, hogy most kisebb hatású pozícióban lennék. Érdekel a külpolitika, de egy csomó dolog van, amit az én szerepemben meg lehet csinálni

– húzta alá.

Soros Muskról és Orbánról

Az interjúban Soros elismerte, hogy a családjával kapcsolatban az a hír járja, hogy globális összeesküvés részesei. Ezt azonban ő tagadta.

Az interjú során beszélt Elon Muskról is, aki gyakran fogalmaz meg kritikát a baloldali-liberális oligarcha családjával kapcsolatban. Elmondta: nyitott lett volna egy találkozóra Muskkal.

Soros azt is kiemelte, hogy hozzászokott a nyomásgyakorláshoz, az állami tiltásokhoz és a könyörtelen támadásokhoz.

Természetesen a liberálisokhoz hasonlóan támadta Orbán Viktort. Azt azonban még Alex Soros is elismeri, hogy Donald Trump amerikai elnök felnéz a magyar miniszterelnökre.

Soros beszélt személyes életéről is, megemlítve nemrégiben bejelentett eljegyzését Huma Abedinnnel, Hillary Clinton korábbi segítőjével.

Amikor azt mondtam az embereknek, hogy eljegyeztem magam, azt is mondtam, hogy nyerünk vagy veszítünk [a választáson], legalább lesz egy esküvőnk

– mondta .

Alex Soros örökségének és pozíciójának köszönhetően jelentős befolyással bír a liberális politikai és filantróp körökben. Az interjú alapján pedig egyértelműnek tűnik, elkötelezett apja örökségének folytatása mellett.

Borítókép: Alex Soros és Joe Biden volt amerikai elnök (Fotó: AFP)