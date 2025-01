Újabb átláthatatlan vakcinabeszerzés Brüsszelben

Lehet, hogy a Covid–19-világjárvány már régen véget ért, de az EU Bizottsága még mindig 146 millió adag koronavírus elleni vakcinát rendel – számolt be róla a Berliner Zeitung.

A költségek azonban nem átláthatók. Ez volt a helyzet a 2020-as „Pfitzer-gate” esetében is, amely még mindig nem teljesen tisztázott

– hívta fel rá a figyelmet a Tűzfalcsoport tényfeltáró blog.

Bár a WHO hivatalosan 2023 májusában befejezettnek nyilvánította a Covid–19-világjárványt, az EU továbbra is felkészül az esetleges vészhelyzetekre. Az Európai Bizottság most új keretmegállapodást kötött a Modernával, amely lehetővé teszi az mRNS koronavírus elleni vakcina akár 146 millió adagjának szállítását – minimális beszerzési mennyiség nélkül – írja a berlini lap. A szerződés, amelyet 17 ország nevében az EU válságkezelő hatósága, a HERA írt alá, legfeljebb négy évre szól. A közös beszerzésben 15 uniós tagállam mellett nem uniós országok is részt vesznek, összesen 37 ország.

Továbbra sem világos azonban, hogy mennyibe kerül egy adag. Az EU Bizottsága nem ad erről tájékoztatást. A vakcinák beszerzésének átláthatósága továbbra is kérdéses az európai vitában

– írja a Tűzfalcsoport.

Továbbra sem hozzák nyilvánosságra a Corona-vakcina 2020-tól történő beszerzését

A koronavírus elleni vakcinák 2020-as beszerzése már eddig is átláthatatlan volt. Akkor Ursula von der Leyen bizottsági elnök megállapodott a Pfitzer főnökével, Albert Bourlával, hogy 1,8 milliárd adag vakcinát szállítanak a becslések szerint 35 millió euróért – igaz, pályázat nélkül, de privátban, sms-ben és telefonon.

Még mindig nem tudni, pontosan mennyi pénzt – az uniós polgárok adófizetőinek pénzét – költöttek el. Az EU Bizottsága megerősítette az üzenetek létezését, de azt állítja, hogy azokban nem folytak szerződéstárgyalások. Az sms-eket azonban nem mentették el

– emlékeztet a tényfeltáró blog.

