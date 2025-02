Donald Trump népszerűbb a világ legtöbb vezetőjénél

A Morning Consult január 21. és 27. között végzett kutatása szerint Trump támogatottsága eléri az 52 százalékot, miközben csupán 38 százaléknyian nyilvánították ki ellenszenvüket iránta. Összehasonlításképpen a legtöbb nyugati vezető ennél lényegesen alacsonyabb népszerűséget mutatott. A kutatás alapján Donald Trumpot csupán négy vezető előzte meg a népszerűségi listán: Karin Keller-Sutter svájci elnök, Javier Milei argentin elnök, Claudia Sheinbaum mexikói elnök, valamint Narendra Modi indiai miniszterelnök. Trump rendkívüli népszerűsége erős kontrasztban áll Joe Biden volt amerikai elnökkel, akiről ciklusa végén mindössze az emberek 36 százaléka vélekedett pozitívan.

Donald Trump sokkal népszerűbb, mint elődje, Joe Biden

(Fotó: AFP)

Modi töretlen támogatottsága kiemelkedő, 75 százalékos népszerűségnek örvend, míg Sheinbaum 66 százalékos, Milei 65 százalékos, Keller-Sutter pedig 56 százalékos támogatottsággal rendelkezik. Ezzel szemben a nyugati politikai vezetők, köztük Justin Trudeau kanadai miniszterelnök és Olaf Scholz német kancellár, rendkívül alacsony népszerűségi mutatókat produkáltak. Trudeau támogatottsága mindössze 22 százalék, míg Macron francia elnök esetében ez az arány csupán 18 százalék.

Donald Trump bevándorláspolitikáját támogatja a többség

Trump egyik kulcsfontosságú politikai témája, amely népszerűségét is emeli, az illegális bevándorlás szigorítása. Az amerikai választók többsége, mintegy 88 százalék, támogatja az illegálisan bevándorló bűnelkövetők kitoloncolását, miközben Trump tömeges deportálási tervét is a válaszadók 55 százaléka szerint meg kell valósítani.

Emellett Trump támogatottsága megnőtt a hagyományosan demokratákhoz húzó szavazói körökben, különösen a fekete választók között, az AtlasIntel kutatása szerint 69 százalékuk szerint Trump jó munkát végez.

Az elnök szigorú bevándorláspolitikája egyértelmű szakítás az előző négy év demokrata gyakorlatával. Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Mexikó katonákat küld a határra az illegális határátlépések és drogcsempészet visszaszorítása érdekében, miután Donald Trump vámok bevezetését jelentette be, amennyiben nem normalizálódik a migrációs krízis délen. Bár Trump népszerűsége jelenleg a legtöbb vezetőét meghaladja, a politikai támogatás állandó változásoknak van kitéve. A következő időszak politikai eseményei és Trump további döntései meghatározók lehetnek népszerűségének hosszú távú alakulásában, főleg most, hogy az izraeli–palesztin és orosz−ukrán konfliktusok kezelésébe is belekezdett az új adminisztráció.

Borítókép: Donald Trump megérkezik a 2024-es Republikánus Nemzeti Konvenció utolsó napjára Milwaukee-ba (Fotó: AFP)