Georgiában az ellenzéki képviselők a parlament bojkottálása után visszaadták mandátumukat

Ez azt jelenti, hogy a georgiai törvényhozásban a képviselők száma hivatalosan is 150-ről 101-re csökkent. Georgiát politikai válság sújtja az októberi vitatott választások óta. Több ellenzéki párt nem fogadta el az eredményt, csalással vádolva a kormánypártot, és a választott képviselőik bojkottálták a parlamentet. A parlamenti többség nélkülük ült össze, és most hivatalosan is elfogadta a mandátumokról való lemondást.

A nyugatbarát Giorgi Gaharia volt miniszterelnök pártjának törvényhozói szintén bojkottálják a parlamentet, de hivatalosan nem adták vissza mandátumukat.

Georgiában hetek óta kormányellenes tüntetések vannak, különösen azóta, hogy a kormánypárt november végén úgy döntött, hogy felfüggeszti az ország uniós csatlakozását célzó tárgyalásokat. Több száz embert tartóztattak le, köztük ellenzéki képviselőket és újságírókat, és sokan megsérültek a rendőrség és a tüntetők közötti összecsapásokban. Több uniós ország és az Egyesült Államok szankciókat rendelt el a tbiliszi vezetéssel szemben.

Borítókép: Grúz kormányellenes tüntetők gyülekeznek a parlament előtt a fővárosban, Tbilisziben 2025. február 2-án. (Fotó: Giorgi ARJEVANIDZE / AFP)