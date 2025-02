Ítéletidő várható, vastag jégtakaró és erős szél is fenyeget

A dél felől jövő meleg, párás levegő ütközik az észak felől érkező sarkvidéki levegővel, egy alacsony nyomású vihar kelet felé történő mozgása közben, ami havazást és veszélyes jégtakarót okozhat.

Ítéletidő: autópályát borított be a hó (Fotó: AFP)

A Nagy-tavak térségében már szerdán megkezdődhet a jelentős jégvihar.

Csütörtökre a viharrendszer hóval és jéggel sújtja majd az északkeleti és közép-atlanti államokat. Az AccuWeather előrejelzései szerint Wisconsin, Illinois, Michigan, Indiana és Ohio államokban akár 6 mm vastag jégréteg is képződhet. Ugyanakkor Pennsylvania északkeleti részén, Kelet-New Yorkban, Connecticut északi részén, Nyugat- és Közép-Massachusettsben, Vermontban, New Hampshire-ben és Maine-ben akár kettő–hét centiméter hó várható, de a magasabban fekvő területeken akár tizenöt centi is hullhat.

A jégtakaró veszélyes közlekedési viszonyokat teremthet az 80-as és 94-es autópályákon. Washingtonban, Baltimore-ban, Philadelphiában, New Yorkban és Bostonban a rövid ideig tartó jég után valószínűleg eső következik. Éramkimaradások is előfordulhatnak, mivel a jég után erős szél következik. A Nagy-tavak térségében csütörtökön akár nyolcvan kilométer per óra erejű széllökések is várhatók, pénteken pedig északkeleten ötven kilométer per óránál is erősebb széllökések lesznek majd.

A meteorológusok figyelmeztetnek, hogy a vékony jég is veszélyes körülményeket teremthet a hidakon, autópályákon és felhajtókon. A fél centiméternél vastagabb jégréteg pedig több száz kilogrammos többletsúllyal terheli meg az elektromos vezetékeket, a jéggel borított faágak pedig letörhetnek.

Egy második téli vihar már szombaton hóval és jéggel sújthatja a Nagy-tavak térségét, valamint a középső-atlanti és északkeleti államok egyes részeit. Egy harmadik vihar is várható a jövő hét elején, ami hidegebb levegőt és nagyobb mennyiségű nedvességet hozhat, ami nagyobb területeken okozhat havazást és jegesedést.

Borítókép: Hóesés és hótakaró (Fotó: AFP)