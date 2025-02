Steger: A müncheni ámokfutás az EU menekültpolitikájának szisztematikus, teljes kudarcát mutatja

Ismét ártatlan polgárok fizetik meg a számlát az EU szisztematikus, teljes kudarcáért a menekültügy területén. Bár ezek a katasztrofális képek 2015 óta újra és újra megismétlődtek Európában, a brüsszeli rendszer továbbra is fékez, amikor az egyes nemzetállamok a menekültpolitikában sürgősen szükséges paradigmaváltás végrehajtását követelik. A politikai mainstream által ünnepelt, de a valóságban fogatlan migrációs paktum például már megbukott, és a visszatérési irányelv bejelentett módosítása is valószínűleg kudarcba fullad, pedig ebben óriási potenciál rejlik. Nemcsak több, hanem gyorsabb kitoloncolásra is szükség van, beleértve a kemény következményeket mindazokra az illegális menedékkérőkre, akik nem hajlandóak eleget tenni az elutasító menedékjogi döntésnek