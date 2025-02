Trump határozott: életbe léptek a Kína elleni vámok

Trump elnök a múlt héten „nemzeti vészhelyzetnek” nyilvánította az Egyesült Államokban dúló fentanilkrízist, és bejelentette, hogy további vámokat vet ki Kínára. A cél, hogy rákényszerítsék a kínai hatóságokat a fentanil előállításához szükséges vegyszerek áramlásának megfékezésére, amelyeket bűnszervezetek használnak fel halálos kábítószerek gyártására az amerikai piac számára.

Egy konténerhajó dokkol a kikötőben 2025. február 3-án a kaliforniai Oaklandben. Életbe léptek Trump vámjai Kína ellen (Fotó: AFP)

Az amerikai piachoz való hozzáférés kiváltság

– olvasható a Fehér Ház közleményében, amely kiemeli:

Trump elnök a rendelkezésére álló eszközöket használja, és határozott lépéseket tesz, amelyek az amerikaiak biztonságát és nemzetbiztonságunkat helyezik előtérbe.

Kína gyorsan válaszolt az intézkedésre. A kereskedelmi minisztérium bejelentette, hogy 15 százalékos vámot vet ki az Egyesült Államokból importált szénre és cseppfolyósított földgázra.

A fentanilkérdés mellett Trump elnök a 279,4 milliárd dolláros amerikai kereskedelmi deficitet is kifogásolja Kínával szemben. Véleménye szerint a vámok arra kényszeríthetik a gyártókat, hogy több terméket állítsanak elő belföldön.

Kína az Egyesült Államok legnagyobb importőre, 2022-ben az import mintegy 16,5 százalékát tette ki az amerikai kereskedelmi képviselő hivatala szerint.

Peking azzal érvel, hogy már elég szigorúan fellép a fentanil ellen, és hogy Trump vámjai sértik a Világkereskedelmi Szervezet szabályait. A kínai külügyminisztérium vasárnap kiadott közleményében ez áll:

Kína a világ egyik legszigorúbb országa a kábítószer-ellenes küzdelemben, mind a politika, mind annak végrehajtása tekintetében. A fentanil az Egyesült Államok problémája.

A Fehér Ház hangsúlyozza, hogy az új vámok nem egy kereskedelmi háború kezdetét jelentik. Kevin Hassett, a Fehér Ház Nemzeti Gazdasági Tanácsának igazgatója hétfőn kijelentette:

Trump elnök száz százalékig világossá tette, hogy ez nem kereskedelmi háború. Ez egy drogháború.

Trump figyelmeztette Kínát, hogy a közeljövőben még több importadó is kivetésre kerülhet.

Ha nem tudunk megállapodást kötni Kínával, akkor a vámok nagyon-nagyon jelentősek lesznek

– mondta az elnök hétfőn.

Trump sikeres volt Kanadával és Mexikóval szemben is

Az új vámok bevezetése mellett Trump sikeresen tárgyalt Mexikóval és Kanadával is a határbiztonság megerősítéséről. Claudia Sheinbaum mexikói elnök beleegyezett, hogy tízezer nemzeti gárdistát küld a határra a kábítószer-kereskedelem visszaszorítása érdekében, cserébe egy 30 napos haladékot kapott a 25 százalékos vám bevezetésére.

Justin Trudeau kanadai miniszterelnök pedig bejelentette, hogy 1,3 milliárd dolláros határvédelmi tervet hajt végre, amely új helikoptereket, technológiát és személyzetet telepít az USA–Kanada határra. Emellett Trudeau kinevezte az ország első „Fentanil Cárját”, és elindított egy közös amerikai–kanadai különleges egységet a szervezett bűnözés, a fentanilkereskedelem és a pénzmosás elleni küzdelemre. Mint arról lapunk is írt, Kanada vonatkozásában is felfüggeszti az Egyesült Államok az importra tervezett vámok bevezetését. Trump telefonon beszélt Justin Trudeau kanadai miniszterelnökkel, ezután jelentették be a megállapodást.

