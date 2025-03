Brüsszel a gyermekeinket is át akarja nevelni

A magyar szabadság nélkül nem lehet élni – hangsúlyozta Menczer Tamás a Hír TV-nek adott nyilatkozatában. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint Magyarország történelmileg mindig is megküzdött a birodalmakkal, és most egy új kihívással áll szemben: Brüsszel szerinte egy „szivárványos birodalom”, amely el akarja venni a békét, a biztonságot, sőt a gyermekek jövőjét is.

Menczer Tamás szerint Brüsszel egy új birodalmat épít, amely veszélyezteti a békénket, a biztonságunkat és a jövőnket

(Forrás: Facebook/Menczer Tamás)

„Brüsszel nem diktálhat Magyarországnak”

Ha jól emlékszem, a miniszterelnök azt mondta, hogy szivárványos brüsszeli birodalom, amely a békénket el akarja venni, a biztonságunkat, a jövőnket, a gyermekeink jövőjét, át akarja nevelni a gyermekeinket, és a pénzünket is el akarja venni

– idézte Orbán Viktor szavait Menczer. A politikus szerint a magyar kormány továbbra is harcolni fog a nemzeti érdekek védelmében, és nem engedi, hogy Brüsszel határozza meg Magyarország jövőjét.

Hozzátette, hogy a „magyarországi zsoldosokat” is vissza fogják küldeni, hogy „egymás társaságát élvezzék Weber és a fiókái”.

Menczer a Facebook-bejegyzésében is egyértelmű üzenetet küldött:

Legyőzzük a szivárványos birodalmat, Webert és a fiókáit!

Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: AFP)