Dánia bevezeti a hadkötelezettséget a nők számára

A tájékoztatás szerint azok a nők, akik az idén július 1-jével töltik be a 18. életévüket, 2026 során lesznek behívhatók katonai szolgálatra. A hadkötelezettség a skandináv országban eddig csak a 18. életévüket betöltött férfiakra vonatkozott. A Dániában tavaly fogadtak el reformokat, amelyek keretében egyebek között az eddigi négy hónapos szolgálati időt 2026 augusztusától 11 hónapra emelik, ugyanakkor továbbra is az a szabályozás, hogy egy évfolyamnak csak egy részét hívják be katonai szolgálatra.

Dánia az új szabályozással Svédország után már a második uniós tagállam, amelyben előírják a nők hadkötelezettségét.

Svédország 2017-ben döntött erről. Norvégiában, amely ugyan NATO-tagország, de nem tagja az EU-nak, szintén kötelező a nők katonai szolgálata.

Borítókép: Katonanők Dániában (Fotó: Getty Images)